ДТП в Кобринском районе. Благодаря ремням безопасности водитель автомобиля «Скания» и его 12-летняя дочь не пострадали.



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23 февраля, около 15.10 часов на автодороге М10 произошло дорожно-транспортное происшествие .

По предварительной информации: водитель автомобиля марки «Рено Меган Сценик», двигаясь в направлении г.Бреста, на 516 километре автодороги М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ», выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение в автомобилем «Скания», под управлением жителя г.Иваново. После столкновения автомобили съехали в кювет. В результате происшествия водитель автомобиля «Рено Меган Сценик» погиб.



В автомобиле «Скания», помимо водителя, находилась 12-летняя девочка (дочь водителя), они оба не получили травм в дорожно-транспортном происшествии благодаря пристегнутым ремням безопасности.



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В очередной раз хотелось бы сделать акцент на неукоснительное использование ремней безопасности водителями и всеми пассажирами, находящимися в транспортном средстве. Как показывает практика, будучи зафиксированным и плотно прижатым ремнём к креслу, тело человека находится в бережливых тисках. Водитель при резком манёвре или после удара с хорошо затянутым ремнём имеет возможность управлять автомобилем и бороться с ситуацией до последнего. Как бы ни крутило, ни било, ни переворачивало автомобиль на дороге или вне её, сиденье и ремень удерживают тело в максимально защищенном положении вдали от крыши, стоек кузова, передней панели.



Задумайтесь... Ремень безопасности спасает жизнь!