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В ГАИ рассказали подробности "лобового" ДТП в Кобринском районе

25.02.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП в Кобринском районе. Благодаря ремням безопасности водитель автомобиля «Скания» и его 12-летняя дочь не пострадали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63815.php

В ГАИ рассказали подробности "лобового" ДТП в Кобринском районе


23 февраля, около 15.10 часов на автодороге М10 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации: водитель автомобиля марки «Рено Меган Сценик», двигаясь в направлении г.Бреста, на 516 километре автодороги М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ», выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение в автомобилем «Скания», под управлением жителя г.Иваново. После столкновения автомобили съехали в кювет. В результате происшествия водитель автомобиля «Рено Меган Сценик» погиб. 

В автомобиле «Скания», помимо водителя, находилась 12-летняя девочка (дочь водителя), они оба не получили травм в дорожно-транспортном происшествии благодаря пристегнутым ремням безопасности. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63815.php

В ГАИ рассказали подробности "лобового" ДТП в Кобринском районе


В очередной раз хотелось бы сделать акцент на неукоснительное использование ремней безопасности водителями и всеми пассажирами, находящимися в транспортном средстве. Как показывает практика, будучи зафиксированным и плотно прижатым ремнём к креслу, тело человека находится в бережливых тисках. Водитель при резком манёвре или после удара с хорошо затянутым ремнём имеет возможность управлять автомобилем и бороться с ситуацией до последнего. Как бы ни крутило, ни било, ни переворачивало автомобиль на дороге или вне её, сиденье и ремень удерживают тело в максимально защищенном положении вдали от крыши, стоек кузова, передней панели.

Задумайтесь... Ремень безопасности спасает жизнь!

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  ДТП в Кобринском районе. Благодаря ремням безопасности водитель автомобиля «Скания» и его 12-летняя дочь не пострадали. 23 февраля, около 15.10 часов на автодороге...
 
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