Около 20 тыс. евро гражданин РФ намеревался переместить через таможенную границу без декларирования

Сотрудники Брестской таможни выявили крупную сумму незадекларированной валюты у пересекавшего белорусско-польскую границу гражданина России в пункте пропуска «Домачево».



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46-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen» следовал на выезд из Беларуси через пункт пропуска «Домачево». Для пересечения границы он выбрал «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров для личного пользования и наличных денежных средств, подлежащих декларированию.

В ходе досмотра в салоне автомобиля обнаружена незадекларированная сумма иностранной валюты в размере 19,8 тыс. евро.

В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов США.

Превышавшие установленный эквивалент 11 тыс. евро изъяты таможней до решения суда. По признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, проводится проверка.