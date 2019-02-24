Праздничные мероприятия в парке воинов-интернационалистов, посвященные Дню защитников Отечества

В прошедшие выходные в парке воинов-интернационалистов прошли мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.



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23 февраля оркестром военной комендатуры Брестского гарнизона зрителям была представлена разнообразная музыкальная композиция на военно-патриотическую тематику, 24 февраля со сцены парка прозвучали военные, патриотические и лирические песни в исполнении солистов оркестра войсковой части 5526. Особый интерес и внимание зрителей привлекли показательные выступления воинов-десантников и специалистов-кинологов со служебной собакой Джесси. Все желающие могли отведать наваристой солдатской каши и чая, приготовленных в походной кухне.



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В эти дни горожане имели возможность познакомиться с образцами стрелкового оружия и боевой техники, состоящих на вооружении в воинских частях Брестского гарнизона, а это 152 мм гаубица, РСЗО «Ураган», зенитно-ракетный комплекс «С-300», БТР-80 и другие.



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Наряду с различными модификациями автоматов, пулеметов и снайперских винтовок интерес неизменный вызывали образцы боевой формы одежды, способствующие качественному выполнению задач в разных погодных условиях и в различных условиях местности.