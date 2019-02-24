Экодом подключает международные механизмы для защиты брестских активистов

Общественное объединение “ Экодом ” проинформировало Комитет по соблюдению Орхусской конвенции о фактах преследования и оказания давления на активистов и активисток Бреста, борющихся против строительства аккумуляторного завода.



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В 2018 году Экодом уже информировал Комитет о случаях давления на общественность за выражение позиции относительно строительства Брестского аккумуляторного завода.

Однако с тех пор давление на активистов не только не прекращалось, но и приобрело системный характер.

Общественное объединение представило в Комитет информацию о фактах преследования и притеснения, которые применялись к общественности и СМИ за весь период протестов, в различных формах: денежные штрафы; официальные предупреждения; внесудебные задержания, в том числе превентивные; административные аресты; уголовное преследование, диффамация; угрозы и оказание давления.

“Несмотря на то, что в рамках Конвенции нет быстрого механизма реагирования в случаях преследования экологических активистов. Комитет по соблюдению Орхусской конвенции - один из способов привлечения внимания к этой проблеме. И как попытка повлиять на сложившуюся практику. Внутри страны были использованы многие механизмы. Беларусь, как сторона Конвенции, также должна будет отреагировать на данное сообщение”, - поясняет Марина Дубина, представительница ОО “Экодом”.

В соответствии с положениями Орхусской конвенции, каждая ее сторона “обеспечивает, чтобы лица, осуществляющие свои права в соответствии с положениями настоящей конвенции, не подвергались за свою деятельность наказанию, преследованиям или притеснениям в любой форме”.

В сентябре 2017 года Встреча сторон Орхусской конвенции ЕЭК ООН признала, что преследования, запугивания и притеснения противников строительства атомной станции в Беларуси являются нарушением принятых страной обязательств. Беларусь стала первой страной Конвенции, в отношении которой был признан факт давления на экоактивистов.

Тогда же было решено, что Комитет будет принимать во внимание любую полученную от представителей общественности или других источников информацию о будущих случаях предполагаемых наказаний, преследований или притеснений.

“По новому заявлению Комитет должен проанализировать и изучить представленную информацию. Возможно потребует прояснить ситуацию у официальных представителей нашей страны. Беларусь должна будет выполнить Решение Встречи сторон Орхусской Конвенции от 2017 года, однако новые факты говорят о том, что она продолжает находится в состоянии несоблюдения и не предпринимает никаких мер по выполнению Решения”, - говорит Марина Дубина.

Справочная информация:

Орхусская конвенция — конвенция Европейской экономической комиссии ООН “О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды”.

Беларусь является стороной Конвенции, то есть страной, ратифицировавшей ее и тем самым взявшей на себя соответствующие обязательства.

Конвенция является единственным международным соглашением, наделяющим общественность широкими конкретными правами в области участия в процессе принятия решений и доступа к информации и правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.

Комитет по соблюдению Орхусской конвенции - орган, осуществляющий внесудебный консультационный надзор за выполнением Конвенции.

Решение 2017 года

В 2017 году Встречей Сторон Орхусской Конвенции ЕЭК ООН, было принято решение о соблюдении Беларусью своих обязательств, в котором признано, что факты задержаний, арестов, наложения штрафов на противников атомной энергетики непосредственно связаны с их деятельностью и являются случаями наказаний, преследований и притеснений активистов за их деятельность, что запрещено статьей 3.8 Конвенции. (Документы, в том числе решение VI/8c, доступны на русском языке на официальном сайте Встречи Сторон.)

Данным Решением нарушениями Конвенции были признаны задержания и аресты участников “Беларусской антиядерной кампании” Ирины Сухий и Татьяны Новиковой, правозащитника Михаила Мацкевича, а также арест и высылка из страны российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, с запретом на въезд в Беларусь в течении 10 лет.