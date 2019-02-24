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Куда делись венки с Машерова? Их перенесли туда, где им и место
25.02.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест
Ситуация действительно непростая - как было поступить? Кто-то поспешил предположить худшее - мол, выбросили... Но нет, оказывается, венки перенесли буквально на сто метров в сторону - к памятнику, на противоположную кварталу улицу. Туда, где им и место.
Памятник погибшим в гетто евреям расположен на перекрёстке улиц Куйбышева и Дзержинского.
Спрашивается - почему туда не принесли? А раньше часто туда приносили? А что мешало? Если есть желание ещё куда-то принести, тогда можно выбрать
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Ситуация действительно непростая - как было поступить? Кто-то поспешил предположить худшее - мол, выбросили... Но нет, оказывается, венки перенесли буквально на...
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