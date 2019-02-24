Куда делись венки с Машерова? Их перенесли туда, где им и место

Ситуация действительно непростая - как было поступить? Кто-то поспешил предположить худшее - мол, выбросили... Но нет, оказывается, венки перенесли буквально на сто метров в сторону - к памятнику, на противоположную кварталу улицу. Туда, где им и место.



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Памятник погибшим в гетто евреям расположен на перекрёстке улиц Куйбышева и Дзержинского.



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Спрашивается - почему туда не принесли? А раньше часто туда приносили? А что мешало? Если есть желание ещё куда-то принести, тогда можно выбрать Бронную гору в качестве объекта.