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Куда делись венки с Машерова? Их перенесли туда, где им и место

25.02.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ситуация действительно непростая - как было поступить? Кто-то поспешил предположить худшее - мол, выбросили... Но нет, оказывается, венки перенесли буквально на сто метров в сторону - к памятнику, на противоположную кварталу улицу. Туда, где им и место.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63808.php

Куда делись венки с Машерова? Их перенесли туда, где им и место

Памятник погибшим в гетто евреям расположен на перекрёстке улиц Куйбышева и Дзержинского.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63808.php

Куда делись венки с Машерова? Их перенесли туда, где им и место

Спрашивается - почему туда не принесли? А раньше часто туда приносили? А что мешало? Если есть желание ещё куда-то принести, тогда можно выбрать Бронную гору в качестве объекта.

 
 
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  Ситуация действительно непростая - как было поступить? Кто-то поспешил предположить худшее - мол, выбросили... Но нет, оказывается, венки перенесли буквально на...
 
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