Ветеран афганской войны Леонид Ковалев – про армейскую службу и боевое братство

Леонид Ковалев уже лет тридцать отмечает в феврале две значимые даты — День памяти воинов-интернационалистов и День защитников Отечества. А ведь есть еще и День десантника – 2 августа. В юбилейный год со дня вывода советских войск из Афганистана рядовой Ковалев, награжденный боевой медалью «За отвагу», как и все его товарищи, ветераны афганской войны, удостоен памятной медали.





Леонид Владимирович родом из Паршино. После восьми классов местной школы уехал учиться в Минск на техника-механика. Во время учебы в ДОСААФ прошел специальную подготовку, совершил три прыжка с парашютом с АН-2. На призывной медкомиссии уже знал, куда может пойти служить.

В армию был призван весной 1986 года военкоматом Советского района столицы. В день призыва новобранцам объявили о месте службы — ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистан. Но родители нашего земляка узнали, где проходят его армейские будни, только через год. Не хотел волновать мать, признался Леонид в разговоре. Дома и не догадывались, ведь на конвертах была только полевая почта, как у его старшего брата, который служил в Польше.

Из Минска молодое пополнение прибыло в Фергану, где их три месяца готовили к будущей службе. Месяц строевой, месяц воздушно-десантной и месяц горной подготовки. Конечно, смена климата, привычных условий жизни потребовали сил для адаптации и выработки необходимых навыков.

В учебном центре Леонид получил военную специальность радиотелефониста. Специальность весьма важная — обеспечение связи в любых условиях.

Из Ферганы самолет с молодыми бойцами взял курс на Кандагар, который и стал основным местом службы с 4 августа 1986 по 15 мая 1988 года. Там дислоцировалась 70 отдельная мотострелковая мотобригада, к которой был прикреплен его десантно-штурмовой батальон.

За время службы пришлось пережить немало всего. Контролировали ситуацию не только вблизи печально известного Кандагара. В зону ответственности входили еще четыре провинции. Горы, сопровождение колонн, засады, потери. Последние 10 месяцев службы был оператором-наводчиком БМП.

Рядовой Ковалев очень скуп на рассказы о боевых действиях. Однословные ответы на прямые вопросы. В глазах — масса воспоминаний, которые так и не вылились в диалог.

Но понятно было, что за непродолжительное время нашего разговора он пережил, наверное, если не все, то очень многое из того, что пришлось испытать за время службы. Даже в один момент как-то подумалось: а нужно ли тревожить воспоминания ветеранов-афганцев? Заставлять вспоминать те ужасы войны, которые они пережили в свои 18-20 лет? Но ведь кроме них никто не расскажет нынешним поколениям, как это воевать в мирное в родной стране время на чужой земле и рисковать жизнью, спасая товарищей.

С земляками из Горок не довелось служить в одной части и в одно время. Но, как говорит Леонид, были парни со всего Союза, действительно многонациональный состав. Были ребята с Литвы, Украины, Узбекистана, России. Знать, о чем говорят местные жители, помогал парень из Таджикистана, который был своего рода переводчиком для сослуживцев.

Армейская дружба — это большая находка для солдата, тем более побывавшего на вой­не. Леонид Ковалев и его однополчане из разных городов и республик, до сих пор поддерживают эту дружбу, встречаются, перезваниваются, общаются в интернете, ездят друг к другу в гости.

Не так давно его товарищи, сразу три призыва, приезжали в Беларусь, съездили все вместе на могилу погибшего боевого друга Владимира Метелицы в Миорский район. Навестили его сестру.

«Андрей Браславский из Твери, Владимир Кашников из Новороссийска, Владимир Сайковский из Бобруйска, Валерий Химинков из Москвы, Сергей Суханов из Нижнего Новгорода, Игорь Субат из Самары, Рустем Каримов из Уфы, Игорь Боровских с Алтая, — это ребята из моего взвода, с которыми вместе вспоминаем службу, тех, кто не дожил, говорим о сегодняшней жизни».

Леонид Владимирович называет имена своих друзей, и светлее становится его лицо.

Вот она живая память. Потому что живы те, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане. Потому что память о погибших свято хранят не только в семьях, но и их товарищи. И она будет жить, пока мы об этом будем помнить.

Галина Кожевникова