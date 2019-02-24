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Сделано в Беларуси: республика развивает деревообработку

25.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь наращивает экспорт деревянной мебели. Только в прошлом году объем поставок увеличился на 18%. Страны Евразийского экономического союза закупают не только кровати, шкафы и комоды, но и картон, обои и бумагу, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

В сушильных павильонах дуб проводит около месяца, ольха чуть меньше. Влажность древесины в итоге должна быть около 8%, иначе мебель может растрескиваться. На обновление станков предприятие каждый год тратит сотни тысяч евро. С помощью лазера вырезают декоративные элементы для корпусной мебели. Запрограммировать можно любой рисунок. Раньше приходилось выпиливать декор вручную.

«Производительность увеличилась многократно. Энергозатраты стали меньше – у нас только 4% электроэнергии заложено в себестоимость продукции, это очень мало», – отмечает главный инженер предприятия Виктор Гривицкий.

70% мебели, которую производят на предприятии, идет на экспорт. Основной рынок сбыта – Россия, а еще – Казахстан, Армения, страны Евросоюза.

«В Казахстане любят мебель, где много позолоты и серебра. В Европе такая мебель не воспринимается. Там предпочитают более модерновые и простые формы», – говорит заместитель начальника отдела Виктор Садовский.

В прошлом году белорусские производители поставили на рынок стран ЕАЭС продукции деревообработки на 216 миллионов долларов. Это на 18% больше, чем в 2017-м. Беларусь предлагает мебель, картон, бумагу, древесные плиты. В этом году ассортимент расширят. 

«В этом году запускается Светлогорский целлюлозный картонный комбинат. Мы будем готовы предложить покупателям сульфатную беленую целлюлозу, а в перспективе – также мелованный и немелованный картон», – отмечает заместитель председателя Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Михаил Касько.

Данная продукция будет востребована на рынках России и Казахстана. Там есть производства, которые работают на этом сырье.




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В 2018 году белорусские производители поставили на рынок стран ЕАЭС деревянной мебели и картона на 216 миллионов долларов.
 
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