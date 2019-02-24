Разнообразный «Оскар». Кто и почему получил главную кинопремию года?

Премия Американской киноакадемии этого года наверняка войдет в историю. Вернее, уже вошла: все же впервые в главной номинации («лучший фильм») появился кинокомикс, марвеловская «Черная пантера». Кроме того, не стоит забывать и о скандале с назначением ведущего, быстрой отставке Кевина Харта из-за обвинений в отсутствии толерантности и решении организаторов премии вручать «Оскары» коллективно, чтобы уж точно никого не обвинить. Выступление на церемонии самой настоящей Queen тоже событие не рядовое, хотя, разумеется, Фрэдди Меркьюри (чей байопик тоже боролся за престижные призы) на сцене не было. Да и масштабное присутствие в основных категориях мексиканского фильма Альфонсо Куарона «Рома», который вырвался за пределы иностранной номинации — если бы эта драма стала обладателем премии в главной категории, эта победа тоже способствовала бы запоминаемости «Оскара». Но не сложилось.

Лучшим фильмом 2018 года по версии Американской киноакадемии стала «Зеленая книга» — событие тоже не рядовое, учитываю предыдущую фильмографию ее режиссера Питера Фаррелли.

Почему «Зеленая книга»?

Фаррелли известен в основном как половина творческого дуэта двух братьев, которые еще в девяностые прославились, сняв такие известные комедии как «Тупой и ещё тупее», «Все без ума от Мэри» и «Я, снова я и Ирэн». В нулевые дела у них шли не настолько блестяще, но в 2010-х уже один Питер снова оказался на коне — вторая часть «Тупого...», несмотря на негативные отзывы, очень неплохо показала себя в прокате. Ну а потом тот же Питер в одиночку «выстрелил» «Зеленой книгой».

Этот фильм основан на реальных событиях. В начале 60-х известный джазовый пианист Дон Ширли (его играет Махершала Али, пару лет назад получивший «Оскар» за роль в «Лунном свете») отправляется в турне по южным штатам США, а для охраны нанимает отставного вышибалу Тони-Болтуна (Вигго Мортенсен). Вместе они едут по городам и весям, в которых процветает бытовой расизм — он, конечно, не мешает Ширли с успехом выступать, но очень мешает в обыденной жизни.

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Reuters / Mike Blake / Mike Blake

Победу именно этого фильма предсказать было относительно сложно, хотя букмекеры в последние дни перед церемонией и начали ставить именно на него. Тема расизма на этом «Оскаре» представлена весьма широко — кроме «Зеленой книге» в списке лучших были и «Черная пантера», и «Чёрный клановец» Спайка Ли, еще одна реальная история, случившаяся уже в 70-е и рассказывающая о том, как два полицейских, чернокожий и еврей, сумели внедриться в Ку-Клукс-Клан. При этом и Ли имел полное право на победу своего фильма — если уж рассматривать «Оскар» как справедливое распределение наград, чего, правда, обычно не случается.

Как бы то ни было, «Зеленая книга» получила три приза из пяти возможных. Свой второй «Оскар» заработал Махершала Али (как лучший актёр второго плана), а еще один достался в том числе и Питеру Фаррелли — за лучший оригинальный сценарий.

А что «Рома»?

Черно-белая драма о мексиканской семье от Альфонса Куарона — фильм, наградами не обделенный. В прошлом году он выиграл Венецианский кинофестиваль, а такие картины почти всегда доходят до финала «Оскара» — если, разумеется, туда попадают. Правда, это правило чаще всего работает для «иностранной» номинации, то есть для фильмов на иностранном языке. «Рома» все отборы прошла и была включена в пятерку номинантов этой категории. Но этого академикам показалось мало: «Рома» в общей сложности получила десять номинаций, в том числе и три главные — лучший фильм, лучший режиссер и лучшая актриса (Ялица Апарисио). И академиков не остановило, что режиссерский «Оскар» у Куарона уже имеется — пять лет назад его наградили за выдающуюся «Гравитацию», — да и что они могли сделать, если хорошие фильмы он выдает регулярно.

Случай с десятью номинациями фильма не на английском языке редким не назовешь, но в нынешних политических условиях это было своего рода манифестом: смотри, Дональд Трамп, мексиканский фильм мексиканского режиссера всерьез претендует на главную американскую кинопремию, зачем нам стена на границе с Мексикой? Конечно, год назад триумфатором «Оскара» стала фантастическая «Форма воды» еще одного мексиканца, Гильермо дель Торо, но лишнее напоминание не повредит.

Тем не менее, «Рома» свои три награды выиграла в честной борьбе. Фильм, разумеется, взял «иностранную» номинацию; еще два приза получил сам Куарон — как лучший режиссер и как лучший оператор. Вполне достаточно — если вспомнить о привезенном из Венеции «Золотом льве».

Что с остальными?

Было в корне неверно считать, что «Черная пантера» попала в главную номинацию исключительно из-за названия. Но и ожидать, что сознание американских киноакадемиков вдруг поменялось и они готовы рассматривать комиксы как произведения искусства, было бы наивно. Три полученных «Черной пантерой» награды — из технических категорий, которые главными никогда не были и не скоро будут: фильм получил приз за музыку (композитор Людвиг Йоранссон), за лучшую работу художника и за лучший дизайн костюмов. Выбор именно этих номинаций понятен — виды Ваканды понравились, например, пожалуй, даже ярым ненавистникам картины.

С «Богемской рапсодией», байопиком группы Queen, академики тоже обошлись вполне по-божески, выдав картине целых четыре «Оскара». Главный там, впрочем, лишь один — Рэми Малек стал лучшим актером за роль Меркьюри, а остальные картине достались за монтаж, звук и звуковой монтаж.

«Оскар» достался даже певице Леди Гаге, которая написала песню «Shallow» для мюзикла Брэдли Купера «Звезда родилась» (она же исполнила в картине главную роль и заслужила номинацию за нее). А драмедия «Власть», в которой Кристиана Бейла успешно превратили в политика Дика Чейни, вполне заслуженно получила призы за лучший грим.

Пожалуй, «Оскар» этого года наилучшим образом показал, как меняется премия последние годы и, в принципе, в этом году она больше всего подходит под хваленое «разнообразие». Тут и расовые проблемы, и проблемы с мигрантами, и даже права женщин — Оливия Колман стала лауреатом за роль королевы Анны в «Фаворитке». «Черный клановец», правда, скромно получил лишь награду за адаптированный сценарий — но в данном случае академикам пришлось выбирать между ним и «Зеленой книгой».