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Определен состав звеньев сборной экстралиги на первый матч против минского «Динамо»
Стал известен предварительный состав звеньев сборной клубов экстралиги на первый поединок серии выставочных матчей против минского «Динамо», сообщает
Пока присутствует неясность относительно выбора голкипера на первый поединок — Игорь Брикун или Александр Осипков. А вот пятерки, как предполагается, будут выглядеть следующим образом:
Ногачев — Антонов, Гайнетдинов — Дрозд — Лопачук; Казакеквич — Мажуга, С. Малявко — Кулаков — А. Малявко; Боголейша — Мицкевич, Стефанович — Развадовский — Жидких; Достанко — Крыскин, Горбунов — Кислый — Амброжейчик. Михаил Хоромандо числится резервным защитником.
В воскресенье сборная экстралиги под началом наставника «Юности» Михаила Захарова провела тренировку в ходе подготовки к серии игр против минского «Динамо».
Состав команды несколько отличался от предварительного,
Еще одна вакансия в атаке появилась из-за решения делегировать в стан минского «Динамо» молодечненского динамовца Андрея Белевича. Помимо него состав «зубров» усилит еще как минимум один игрок экстралиги — защитник «Шахтера» Сергей Шелег.
При двух потерях в линии нападения у сборной экстралиги есть и одно приобретение — 22-летний российский нападающий «Шахтера» и лучший бомбардир горняков Роман Горбунов.
Таким образом, по состоянию на воскресную вечернюю тренировку состав сборной клубов экстралиги приобрел следующий вид:
вратари — Игорь Брикун, Александр Осипков (оба — Юность);
защитники — Андрей Антонов, Сергей Боголейша, Павел Казакевич, Егор Мажуга, Никита Мицкевич, Евгений Ногачев (все — Юность), Никита Крыскин, Михаил Хоромандо (оба — Неман), Роман Достанко (Шахтер);
нападающие — Дмитрий Амброжейчик, Александр Малявко, Сергей Малявко, Артем Кислый (все — Неман), Егор Гайнетдинов, Сергей Дрозд, Александр Жидких, Александр Кулаков, Станислав Лопачук, Павел Развадовский, Михаил Стефанович (все — Юность), Роман Горбунов (Шахтер).
Первый матч серии между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 26 февраля на льду «Минск-Арены», второй — 28 февраля на площадке «Чижовка-Арены». Начало поединков — в 19.30. Вход для зрителей на игры — свободный.
Как ранее отмечал главный тренер минского «Динамо» и национальной сборной Андрей Сидоренко, «результат этих матчей будет иметь высокое значение при комплектовании ростера на поездку в Астану [на ЧМ в дивизионе IA] и, возможно, на будущий сезон „Динамо“».
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Стал известен предварительный состав звеньев сборной клубов экстралиги на первый поединок серии выставочных матчей против минского «Динамо».
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