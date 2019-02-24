ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определен состав звеньев сборной экстралиги на первый матч против минского «Динамо»

25.02.2019 13:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стал известен предварительный состав звеньев сборной клубов экстралиги на первый поединок серии выставочных матчей против минского «Динамо», сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: hockey.by

Пока присутствует неясность относительно выбора голкипера на первый поединок — Игорь Брикун или Александр Осипков. А вот пятерки, как предполагается, будут выглядеть следующим образом:

Ногачев — Антонов, Гайнетдинов — Дрозд — Лопачук; Казакеквич — Мажуга, С. Малявко — Кулаков — А. Малявко; Боголейша — Мицкевич, Стефанович — Развадовский — Жидких; Достанко — Крыскин, Горбунов — Кислый — Амброжейчик. Михаил Хоромандо числится резервным защитником.

В воскресенье сборная экстралиги под началом наставника «Юности» Михаила Захарова провела тренировку в ходе подготовки к серии игр против минского «Динамо».

Состав команды несколько отличался от предварительного, опубликованного в субботу. Из-за повреждения лучшего бомбардира «Немана» Никиты Ремезова гродненский десант сократился на одну единицу и составил 6 человек — 2 защитника и квартет форвардов.

Еще одна вакансия в атаке появилась из-за решения делегировать в стан минского «Динамо» молодечненского динамовца Андрея Белевича. Помимо него состав «зубров» усилит еще как минимум один игрок экстралиги — защитник «Шахтера» Сергей Шелег.

При двух потерях в линии нападения у сборной экстралиги есть и одно приобретение — 22-летний российский нападающий «Шахтера» и лучший бомбардир горняков Роман Горбунов.

Таким образом, по состоянию на воскресную вечернюю тренировку состав сборной клубов экстралиги приобрел следующий вид:

вратари — Игорь Брикун, Александр Осипков (оба — Юность);

защитники — Андрей Антонов, Сергей Боголейша, Павел Казакевич, Егор Мажуга, Никита Мицкевич, Евгений Ногачев (все — Юность), Никита Крыскин, Михаил Хоромандо (оба — Неман), Роман Достанко (Шахтер);

нападающие — Дмитрий Амброжейчик, Александр Малявко, Сергей Малявко, Артем Кислый (все — Неман), Егор Гайнетдинов, Сергей Дрозд, Александр Жидких, Александр Кулаков, Станислав Лопачук, Павел Развадовский, Михаил Стефанович (все — Юность), Роман Горбунов (Шахтер).

Первый матч серии между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 26 февраля на льду «Минск-Арены», второй — 28 февраля на площадке «Чижовка-Арены». Начало поединков — в 19.30. Вход для зрителей на игры — свободный.

Как ранее отмечал главный тренер минского «Динамо» и национальной сборной Андрей Сидоренко, «результат этих матчей будет иметь высокое значение при комплектовании ростера на поездку в Астану [на ЧМ в дивизионе IA] и, возможно, на будущий сезон „Динамо“».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стал известен предварительный состав звеньев сборной клубов экстралиги на первый поединок серии выставочных матчей против минского «Динамо».
 
Новости дня
Новости разные
 
«У нас даже были заходы из Антарктиды»: в каких странах популярна игра World of Tanks
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика