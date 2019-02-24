Определен состав звеньев сборной экстралиги на первый матч против минского «Динамо»

Стал известен предварительный состав звеньев сборной клубов экстралиги на первый поединок серии выставочных матчей против минского «Динамо», сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: hockey.by

Пока присутствует неясность относительно выбора голкипера на первый поединок — Игорь Брикун или Александр Осипков. А вот пятерки, как предполагается, будут выглядеть следующим образом:

Ногачев — Антонов, Гайнетдинов — Дрозд — Лопачук; Казакеквич — Мажуга, С. Малявко — Кулаков — А. Малявко; Боголейша — Мицкевич, Стефанович — Развадовский — Жидких; Достанко — Крыскин, Горбунов — Кислый — Амброжейчик. Михаил Хоромандо числится резервным защитником.

В воскресенье сборная экстралиги под началом наставника «Юности» Михаила Захарова провела тренировку в ходе подготовки к серии игр против минского «Динамо».

Состав команды несколько отличался от предварительного, опубликованного в субботу. Из-за повреждения лучшего бомбардира «Немана» Никиты Ремезова гродненский десант сократился на одну единицу и составил 6 человек — 2 защитника и квартет форвардов.

Еще одна вакансия в атаке появилась из-за решения делегировать в стан минского «Динамо» молодечненского динамовца Андрея Белевича. Помимо него состав «зубров» усилит еще как минимум один игрок экстралиги — защитник «Шахтера» Сергей Шелег.

При двух потерях в линии нападения у сборной экстралиги есть и одно приобретение — 22-летний российский нападающий «Шахтера» и лучший бомбардир горняков Роман Горбунов.

Таким образом, по состоянию на воскресную вечернюю тренировку состав сборной клубов экстралиги приобрел следующий вид:

вратари — Игорь Брикун, Александр Осипков (оба — Юность);

защитники — Андрей Антонов, Сергей Боголейша, Павел Казакевич, Егор Мажуга, Никита Мицкевич, Евгений Ногачев (все — Юность), Никита Крыскин, Михаил Хоромандо (оба — Неман), Роман Достанко (Шахтер);

нападающие — Дмитрий Амброжейчик, Александр Малявко, Сергей Малявко, Артем Кислый (все — Неман), Егор Гайнетдинов, Сергей Дрозд, Александр Жидких, Александр Кулаков, Станислав Лопачук, Павел Развадовский, Михаил Стефанович (все — Юность), Роман Горбунов (Шахтер).

Первый матч серии между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 26 февраля на льду «Минск-Арены», второй — 28 февраля на площадке «Чижовка-Арены». Начало поединков — в 19.30. Вход для зрителей на игры — свободный.

Как ранее отмечал главный тренер минского «Динамо» и национальной сборной Андрей Сидоренко, «результат этих матчей будет иметь высокое значение при комплектовании ростера на поездку в Астану [на ЧМ в дивизионе IA] и, возможно, на будущий сезон „Динамо“».