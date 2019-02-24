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В Лельчицком районе пьяный мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Нетрезвый мотоциклист тяжело травмировал пешехода в Лельчицком районе. Об этом
Авария произошла 23 февраля, около 19.35, в деревне Боровое. По предварительной информации, 29-летний водитель мотоцикла «Ява» двигался по улице Советской со стороны деревни Милошевичи в направлении деревни Марковское и совершил наезд на 43-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги и не был обозначен световозвращающими элементами.
В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
Как сообщили инспекторы, мотоциклист с места происшествия скрылся, но был оперативно задержан сотрудниками милиции. Выяснилось, что он не имел права управления мотоциклом и находился в состоянии алкогольного опьянения.
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В результате наезда пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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