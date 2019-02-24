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Порывы ветра до 18 м/с. На 26 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 26 февраля из-за сильного ветра.
Как сообщает Белгидромет, во вторник по юго-западной половине республики прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Погода будет облачная с прояснениями, по востоку возможны кратковременные дожди и мокрый снег, на остальной части страны осадки не ожидаются. Ночью и утром будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ночью 26 февраля температура воздуха составит -1… +1°C. Днём потеплеет до +2… +4°C, а по западу Беларуси столбик термометра может подняться до +5… +8°C.
Недавно в программе «Плюс-минус» на СТВ мы рассказывали о том, как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды.
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 26 февраля из-за сильного ветра. Как сообщает Белгидромет, во вторник по...
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