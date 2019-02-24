ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порывы ветра до 18 м/с. На 26 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

25.02.2019 13:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 26 февраля из-за сильного ветра.  

Как сообщает Белгидромет, во вторник по юго-западной половине республики прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.  

Погода будет облачная с прояснениями, по востоку возможны кратковременные дожди и мокрый снег, на остальной части страны осадки не ожидаются. Ночью и утром будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.  

Ночью 26 февраля температура воздуха составит -1… +1°C. Днём потеплеет до +2… +4°C, а по западу Беларуси столбик термометра может подняться до +5… +8°C.  

Недавно в программе «Плюс-минус» на СТВ мы рассказывали о том, как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды. 

«Они показывают полностью, что происходит и внутри помещения, и за окном» (подробнее здесь).  
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 26 февраля из-за сильного ветра.   Как сообщает Белгидромет, во вторник по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Oops! Доллар и евро скатились до декабрьского минимума
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика