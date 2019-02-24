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«Линия фронта» в World of Tanks: как и когда в неё играть?

25.02.2019 13:49 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович.

Что такое линия фронта? Как в неё играть?

Евгений Криштапович, операционный продюсер World of Tanks в СНГ:
Это тоже событие в нашей игре, которое в феврале первый раз проводили. До этого в прошлом году экспериментировали с новыми игровыми режимами, чтобы удивить как-то игроков, потому что 9 лет в августе игре будем отмечать. Многие подустали и хотят попробовать что-то новое. Поэтому попробовали новый игровой режим, он очень понравился игрокам, много было положительных отзывов, взяли паузу, ушёл на доработку на основе тех отзывов, которые получили. В феврале первый раз представили этот режим, в течение года будет повторяться, поэтому все, кто пропустил в феврале, 11 марта смогут опять зайти и попробовать его.

Какие кардинальные изменения?

Евгений Криштапович:
Кардинальные изменения – это то, что сражения стали более масштабными, там сражается 30 игроков, 30 на 30, то есть всего 60 человек находятся на одной карте и у каждой команды есть свои определённые цели. Есть команда атакующая, которая должна постепенно продвигаться по карте и захватывать ключевые точки и обороняющиеся, которые должны приложить все силы, чтобы не дать им этого сделать.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович. Что такое линия фронта? Как в неё играть?
 
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