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«У нас даже были заходы из Антарктиды»: в каких странах популярна игра World of Tanks
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович.
Ваша игра популярна не только среди белорусов, но и далеко за её пределами. Есть ли какая-то статистика? В каких странах наибольшее количество поклонников?
Евгений Криштапович, операционный продюсер World of Tanks в СНГ:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович. Ваша игра популярна не только среди...
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