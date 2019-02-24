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«У нас даже были заходы из Антарктиды»: в каких странах популярна игра World of Tanks

25.02.2019 13:48 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович.

Ваша игра популярна не только среди белорусов, но и далеко за её пределами. Есть ли какая-то статистика? В каких странах наибольшее количество поклонников?

Евгений Криштапович, операционный продюсер World of Tanks в СНГ:
Да во всех странах играют. У нас даже были заходы в игру из Антарктиды, даже такое регистрировалось. У нас 160 млн регистраций во всем мире. Если говорить про самые популярные страны, то это, конечно, СНГ, где эта игра родилась и до сих пор пользуется самой большой популярностью. Если говорить про Европу, то больше всего это Восточная, очень много игроков из Польши и дальше, двигаясь по континенту, из Германии очень много, из Чехии. Если говорить про Беларусь, то у нас 2 млн 800 тыс регистраций.

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«У нас даже были заходы из Антарктиды»: в каких странах популярна игра World of Tanks
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович. Ваша игра популярна не только среди...
 
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