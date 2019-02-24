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Продюсер World of Tanks в СНГ: «Внутри игр создаются семьи, которые потом продолжают жизнь за её пределами»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович.
Евгений Криштапович, операционный продюсер World of Tanks в СНГ:
У вас же есть женщины, которые любят играть в танки?
Евгений Криштапович:
Поступают ли жалобы от женщин из-за игровой зависимости мужчин?
Евгений Криштапович:
Что вы для этого делаете?
Евгений Криштапович:
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Продюсер World of Tanks в СНГ: «Внутри игр создаются семьи, которые потом продолжают жизнь за её пределами»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович. Евгений Криштапович, операционный...
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