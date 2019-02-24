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Продюсер World of Tanks в СНГ: «Внутри игр создаются семьи, которые потом продолжают жизнь за её пределами»

25.02.2019 13:48 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович.

Евгений Криштапович, операционный продюсер World of Tanks в СНГ:
У нас есть такой своеобразный календарь активностей. Если начинать с начала года, то это Новый год, который мы очень ярко отмечаем, потом 23 февраля, 9 мая, День рождения танков – это 12 августа и День танкиста. 8 марта мы тоже отмечаем.

У вас же есть женщины, которые любят играть в танки?

Евгений Криштапович:
Есть женщины-поклонницы. У нас даже есть такая ситуация, что внутри игр создаются семьи, которые потом продолжают жизнь за её пределами.

Продюсер World of Tanks в СНГ: «Внутри игр создаются семьи, которые потом продолжают жизнь за её пределами»

Поступают ли жалобы от женщин из-за игровой зависимости мужчин?

Евгений Криштапович:
Сложно сказать, жалобы, наверное, есть. Мы здесь стараемся очень ответственно занимать позицию, потому что мы хотим, чтобы наша игра была таким хорошим увлечением для человека. Ни в коем случае, не вырывало его из семьи либо какие-то проблемы, чтобы это приносило радость и какой-то дополнительный способ самому развиваться, общие интересы, находить друзей и свои вторые половинки.

Что вы для этого делаете?

Евгений Криштапович:
Мы стараемся организовывать большое количество семейных праздников, чтобы люди проводили время не только в игре, но и за пределами. Два раза мы в Минске проводили День танкиста и действительно все довольны, что это стал таким семейным праздником, очень сильно нам помогал Мингорисполком и все столичные службы.

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Теги: Минск
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович. Евгений Криштапович, операционный...
 
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