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Президент Беларуси поручил разработать законопроект об амнистии

25.02.2019 13:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поручил разработать законопроект об амнистии

Такое поручение Президент дал 25 февраля на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало. В первую очередь речь шла о деятельности всей судебной системы, а также о предстоящем открытии нового здания Верховного суда.

Президент Беларуси поручил разработать законопроект об амнистии

Планируется, что это будет в начале апреля. Сейчас уже завершены все строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Идет апробация компьютерных систем, аппаратно-программного комплекса, всех коммуникаций.

Во время рабочей встречи Александр Лукашенко также акцентировал внимание на недопустимости фактов нарушений закона представителями судейского корпуса.

Президент Беларуси поручил разработать законопроект об амнистии

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы мне должны сказать, когда мы откроем наше здание Верховного суда, пригласим судей. Я думаю, к этому рабочему моменту надо приурочить и мероприятие Президента с судейским корпусом.

Потом я хочу, чтобы перед совещанием с правоохранителями вы сегодня дали мне свою оценку функционирования правоохранительной системы. Особенно Следственного комитета.

Президент Беларуси поручил разработать законопроект об амнистии

У вас, как в зеркале, это все отражается. Вы видите тенденции. И я бы просил вас, чтобы вы подготовились серьезно к выступлению на этом совещании и высказали позицию судейского корпуса в целом.

Я бы вас очень просил посмотреть внимательно на судейский корпус.

Мы в последнее время фиксируем слишком много нарушений закона самими судьями.

Я понимаю, что разные люди бывают. Но тем не менее, когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет. Поэтому надо каким-то образом аккуратно предупредить еще раз, им напомнить, что перед законом все равны: и судейский корпус, исполнительная власть, законодатели. Тут отступлений быть не может.

Конечно же, я часто говорю о справедливости. Кому как не судейскому корпусу реализовывать эту установку и отвечать на запрос нашего населения. Люди у нас особые, они очень чувствительны к этому. Я всегда ссылаюсь на Россию, там люди привыкшие ко всяким тенденциям. Тем не менее спрос на справедливость в России все время растет. Я уже не говорю о белорусах. У нас это еще больше.

Поэтому судейский корпус – это лакмусовая бумажка. И я прошу обратить на это серьезное внимание.

Президент Беларуси поручил разработать законопроект об амнистии

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:
Если говорить в целом о судебной системе, то она в 2018 году изучалась специальной комиссией, созданной по Вашему распоряжению. Общие итоги, результаты у нас имеются, Вам доложено.

После реформирования объединенная судебная система способна выполнять стоящие перед ней задачи.

Президент Беларуси поручил разработать законопроект об амнистии

Что же касается масштабного совещания с судейским корпусом, то по словам Валентина Сукало, планируется, что участие в нём примут примерно 300-350 человек. Откровенный разговор пойдёт не только об успехах, но и о существующих проблемах, о повышении качества и оперативности работы судебной системы.
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских...
 
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