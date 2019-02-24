﻿ «Я очень доволен победой». Крутиков о победе сборной Беларуси по баскетболу над Швецией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я очень доволен победой». Крутиков о победе сборной Беларуси по баскетболу над Швецией

25.02.2019 13:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по баскетболу провела заключительный матч преквалификации к чемпионату Европы 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем паркете парни Александра Крутикова встречались со шведами.

Александр Крутиков о матче со сборной Швеции: «Главное показать свои сильные стороны»

«Я очень доволен победой». Крутиков о победе сборной Беларуси по баскетболу над Швецией

«Я очень доволен победой». Крутиков о победе сборной Беларуси по баскетболу над Швецией

Для того чтобы занять первое место в группе, нашей команде нужно было обыгрывать соперников с разницей 29 очков. Но, увы, итоговый перевес над шведами составил плюс 13.

Белорусы сильнее – 73:60, но первое место в группе заняли именно шведы. Ну а наши баскетболисты теперь сыграют в следующем раунде отбора с албанцами и датчанами.

«Я очень доволен победой». Крутиков о победе сборной Беларуси по баскетболу над Швецией

Александр Крутиков, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Мы сегодня сыграли очень командно – в первую очередь, в защите очень грамотно. Постарались ликвидировать легкие очки, которые нам противник делал у себя дома. Я очень доволен сегодняшней победой. Но осталась горечь поражения в первую очередь даже не от игры со Швецией на выезде, сколько проигранный матч с датчанами.

«Я очень доволен победой». Крутиков о победе сборной Беларуси по баскетболу над Швецией
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по баскетболу провела заключительный матч преквалификации к чемпионату Европы 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые люди в Горках и районе за январь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика