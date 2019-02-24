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«Я очень доволен победой». Крутиков о победе сборной Беларуси по баскетболу над Швецией
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по баскетболу провела заключительный матч преквалификации к чемпионату Европы 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашнем паркете парни Александра Крутикова встречались со шведами.
Для того чтобы занять первое место в группе, нашей команде нужно было обыгрывать соперников с разницей 29 очков. Но, увы, итоговый перевес над шведами составил плюс 13.
Белорусы сильнее – 73:60, но первое место в группе заняли именно шведы. Ну а наши баскетболисты теперь сыграют в следующем раунде отбора с албанцами и датчанами.
Александр Крутиков, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по баскетболу провела заключительный матч преквалификации к чемпионату Европы 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На...
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