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«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

25.02.2019 13:37 — Разное | СТВ  
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История про соседа-живодёра – в программе «Добро пожаловаться». Ситуация разворачивалась, как в фильме ужасов.

«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

Днём 9 февраля жители одного из домов по улице Плеханова услышали душераздирающий вопль за окном. Виктория Макуха была одной из первых, кто стремглав бросился на улицу. 

«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

Виктория Макуха:
Я выскочила из подъезда. Смотрю – котик лежит окровавленный на люке. Он ударился о камень. Сначала мы не поняли: у него не ходили задние лапы, вообще. Он просто полз на передних, отползал весь в крови. У него была разбита мордочка. Он сидел и хрипел.

Шокированная увиденным, женщина позвала на помощь соседей. Те подхватили окровавленного кота и отвезли в ветклинику. Врачи диагностировали: после падения с высоты у пациента повреждён спинной мозг, лёгкое и расщеплено нёбо. Неутешительный диагноз сопровождался и не самым благоприятным прогнозом. 

Виктория Макуха:
Отказали в операции, так как с такой травмой, как у котика, реабилитируются только 3 из 100. Почему одни люди подбирают, заботятся, а вторые вот так поступают – непонятно. Для меня это дико. Шок.

Разгневанные жильцы дома без труда вычислили садиста. Им оказался 60-летний Сергей, проживающий на 4-ом этаже. У мужчины и без того была не самая благовидная репутация.

Сосед:
Там два брата. Один глухонемой, второй… Ну, да, они – пьяницы. Я – против! У самого – кот, даже уже слепой, старенький. Но как это – выкинуть? Я бы руку отрубил!

Виктория Макуха:
Сосед этот как раз шёл из магазина выпивший. Мы спросили, зачем он это сделал, а он сказал: «Это моё личное дело», засмеялся и ушёл.

«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

Татьяна Ковалёва, официальный представитель Ленинского РУВД г. Минска:
Данная семья характеризуется, как неблагополучная. Сотрудниками милиции было принято решение мужчину отвезти на медицинское освидетельствование на предмет выявления алкоголя в крови. Было обнаружено 1,4 промилле алкоголя. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в установленные законом сроки будет дана правовая оценка действиям нарушителя.

Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» попытались поговорить с мужчиной и проверить версию случайного падения. Безуспешно. 

В интервью правоохранителям мужчина отказать не смог. В милиции он так и заявил: выброшенный кот ему попросту надоел! 

Татьяна Ковалёва:
При опросе мужчина пояснил, что, действительно, накануне он распивал спиртные напитки, рассказал, что животное проживает в его квартире с 2000 года и последние 5 лет справляет естественные надобности на предметах мебели, что раздражало его и его пожилую мать.

Тем временем кот с непростой судьбой идёт на поправку. На поруки Маркиза взяли волонтёры. Сейчас питомец живет у одной неравнодушной девушки. Она уверяет: после многочисленных препаратов, обезболивающих и капельниц минимальный шанс на выздоровление у кота появился. 

«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

Жасмин, волонтёр:
Раньше он, вообще, не кушал ничего, мы ему со шприца давали, с водой разбавляли, но он не хотел, рычал. Сейчас начинает кушать без шприца. Я ему массажик обычно делаю, ножки разминаю. Вчера были в двух клиниках, сегодня ещё ходила.

«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

Услышав душещипательную историю кота Маркиза, сотни людей не смогли пройти мимо. Список посетителей у хвостатого пациента расписан на несколько дней вперёд.

Плена Тарасова:
Я увидела Вконтакте страшную новость, она меня шокировала до глубины души. Фотографии было смотреть жутко. Я слежу за его здоровьем каждый день, по несколько раз захожу в группу. Он сидит на антибиотиках. Несколько дней у него была капельница. У него стоят катетеры, в туалет он сам ходить не может. 

«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

Вероника Ханцевич, председатель ООЗЖ «Эгида»:
Звонят со всех уголков Беларуси. В областных городах, в деревнях, маленьких городах такие случаи встречаются часто. Кого-то повесили, кого-то закопали, застрелили, утопили. Там к животным относятся, как к вещи. Раз в месяц кто-то обращается по подобным ситуациям. Но очень сложно доказать факт жестокого обращения с животным.

Психиатры и вовсе бьют тревогу: садистское отношение к животным – первый тревожный звонок. Если человек смог поднять руку на кота или собаку – он не остановится ни перед чем.

«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

Марина Прохорова, психолог:
Алкогольная зависимость не возникает просто так. К подобным видам зависимости склонны люди, которые являются выходцами из деструктивных семей, где, безусловно, могло процветать насилие. И такие люди опасны для общества.

В одном лишь 2017 году в белорусских судах рассмотрели почти полсотни дел, касающихся жестокого обращения с животными. От некоторых из этих историй леденеет кровь.

Вероника Ханцевич:
Жалоба поступала в Сухарево, что щенка таксы выбросили с 4-го этажа, щенок не выжил. Человек ограничился выплатой штрафа. В 2014 году в Минске молодой человек взял собаку в приюте у волонтёров. Поругавшись с родителями, он взял собаку, это было в Чижовке, вывез её за кольцевую, отрезал голову, оставил тело, а голову принёс родителям.

«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

Только за несколько месяцев 2019 года 23 человека получили штраф за жестокое обращение с животными. Один виновный отправился отбывать срок в тюрьму. Что грозит бывшему хозяину кота Маркиза, в ближайшем времени решит суд.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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История про соседа-живодёра – в программе «Добро пожаловаться». Ситуация разворачивалась, как в фильме ужасов. Днём 9 февраля жители одного из домов по улице...
 
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