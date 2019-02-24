В Беларуси пройдет амнистия





Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Валентин Сукало после встречи рассказал, что поручение проработать документ дано МВД и Верховному суду. Он напомнил, что последняя амнистия в старне была четыре года назад. По его словам, с учетом юбилейной даты она может быть шире, чем обычно, и может сократить сроки, тем, кто отбывает наказание, передает БЕЛТА.

«Мы с МВД начнем разработку такого проекта закона», - сказал председатель Верховного суда.

Александр Лукашенко также попросил Валентина Сукало внимательно присмотреться к судейскому корпусу. По словам президента, в последнее время фиксируется слишком много нарушений закона со стороны судей.

«Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет. Поэтому надо каким-то образом аккуратно предупредить еще раз, им напомнить, что перед законом все равны. И судейский корпус, исполнительная власть, законодатели. Тут отступлений быть не может», — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко назвал судейский корпус лакмусовой бумажкой. Именно он реализует установку президента на справедливость.

Президент также попросил Валентина Сукало оценить работу правоохранительной системы, в особенности Следственного комитета. Свою оценку Валентин Сукало должен представить в ходе совещания с силовыми ведомствами, которое на прошлой неделе анонсировал президент на встрече с генпрокурором. Также на встрече обсуждали громкие уголовные дела. Валентин Сукало доложил позицию суда по ним.