В Кировске водитель Audi уснул за рулем и насмерть сбил велосипедистку

В Кировске автомобиль насмерть сбил велосипедистку. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.



Фото: ГАИ Могилева

Смертельная авария произошла 24 февраля, в 05.40. Сообщается, что 21-летний водитель Audi двигался по трассе Могилев — Бобруйск (улица Гагарина в Кировске. — Прим AUTO.TUT.BY) и выехал на велосипедную дорожку, расположенную справа по ходу движения, где сбил ехавшую в попутном направлении на велосипеде 45-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной информации, водитель автомобиля уснул за рулем.