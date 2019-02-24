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В Кировске водитель Audi уснул за рулем и насмерть сбил велосипедистку
В Кировске автомобиль насмерть сбил велосипедистку. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Смертельная авария произошла 24 февраля, в 05.40. Сообщается, что 21-летний водитель Audi двигался по трассе Могилев — Бобруйск (улица Гагарина в Кировске. — Прим AUTO.TUT.BY) и выехал на велосипедную дорожку, расположенную справа по ходу движения, где сбил ехавшую в попутном направлении на велосипеде 45-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла.
РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По предварительной информации, водитель автомобиля уснул за рулем.
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РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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