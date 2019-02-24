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В Кировске водитель Audi уснул за рулем и насмерть сбил велосипедистку

25.02.2019 13:55 — Разное | Tut.by  
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В Кировске автомобиль насмерть сбил велосипедистку. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Фото: ГАИ Могилева

Смертельная авария произошла 24 февраля, в 05.40. Сообщается, что 21-летний водитель Audi двигался по трассе Могилев — Бобруйск (улица Гагарина в Кировске. — Прим AUTO.TUT.BY) и выехал на велосипедную дорожку, расположенную справа по ходу движения, где сбил ехавшую в попутном направлении на велосипеде 45-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной информации, водитель автомобиля уснул за рулем.

 
Теги: Могилев
 
 
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РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
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