MWC-2019: Samsung Galaxy A50 и Galaxy A30 с «каплями» в экранах представлены официально

Компания Samsung через несколько дней после презентации топовых Galaxy S10 и Galaxy Fold показала на выставке MWC-2019 в Барселоне два новых средне бюджетных смартфона — Galaxy A30 и Galaxy A50. Об этом сообщает ресурс SamMobile.



Фото: SamMobile

Galaxy A50 и Galaxy A30 оснащаются 6,4-дюймовыми экранами с Super AMOLED-матрицами (2340 на 1080 пикселей), в верхней части которых находится вырез в форме капельки (Infinity-U).

По размерам устройства практически не отличаются друг от друга — толщина аппаратов составляет 7,7 мм. Также отметим, что в Galaxy A50 оптический сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, а в Galaxy A30 — в заднюю панель.



Фото: SamMobile

Основная камера в Galaxy A50 тройная. Первый модуль — 25 Мп (f/1.7), второй для определения глубины в кадре — 5 Мп, третий супер широкоугольный — 8 Мп (f/2.2). В Galaxy A30 система фотокамер двойная, на 16 Мп (f/1.7) и 5 Мп (супер широкоугольный сенсор, f/2.2). Фронтальные камеры в Galaxy A30 и A50 соответственно на 16 Мп и 25 Мп. В обоих аппаратах для фотографирования с лучшим качеством есть ИИ, который определяет объекты в 20 категориях.









Точных моделей процессоров пока не уточняется, но известно, что в Galaxy A50 это 8-ядерный чип, а в Galaxy A30 — 6-ядерный. Оперативной памяти в A50 — от четырех до шести ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ. Galaxy A30 довольствуется тремя или четырьмя гигабайтами ОЗУ и 32/64 ГБ встроенного хранилища. Поддерживаются карты microSD. Объем аккумулятора в обоих смартфонах — 4000 мАч.

Продажи аппаратов стартуют в середине марта. Устройства получится купить в черном, белом и синем цветах. Точные цены раскроют немного позже.