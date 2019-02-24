ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

MWC-2019: Samsung Galaxy A50 и Galaxy A30 с «каплями» в экранах представлены официально

25.02.2019 13:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Samsung через несколько дней после презентации топовых Galaxy S10 и Galaxy Fold показала на выставке MWC-2019 в Барселоне два новых средне бюджетных смартфона — Galaxy A30 и Galaxy A50. Об этом сообщает ресурс SamMobile.


Фото: SamMobile

Galaxy A50 и Galaxy A30 оснащаются 6,4-дюймовыми экранами с Super AMOLED-матрицами (2340 на 1080 пикселей), в верхней части которых находится вырез в форме капельки (Infinity-U).

По размерам устройства практически не отличаются друг от друга — толщина аппаратов составляет 7,7 мм. Также отметим, что в Galaxy A50 оптический сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, а в Galaxy A30 — в заднюю панель.


Фото: SamMobile

Основная камера в Galaxy A50 тройная. Первый модуль — 25 Мп (f/1.7), второй для определения глубины в кадре — 5 Мп, третий супер широкоугольный — 8 Мп (f/2.2). В Galaxy A30 система фотокамер двойная, на 16 Мп (f/1.7) и 5 Мп (супер широкоугольный сенсор, f/2.2). Фронтальные камеры в Galaxy A30 и A50 соответственно на 16 Мп и 25 Мп. В обоих аппаратах для фотографирования с лучшим качеством есть ИИ, который определяет объекты в 20 категориях.




Точных моделей процессоров пока не уточняется, но известно, что в Galaxy A50 это 8-ядерный чип, а в Galaxy A30 — 6-ядерный. Оперативной памяти в A50 — от четырех до шести ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ. Galaxy A30 довольствуется тремя или четырьмя гигабайтами ОЗУ и 32/64 ГБ встроенного хранилища. Поддерживаются карты microSD. Объем аккумулятора в обоих смартфонах — 4000 мАч.

Продажи аппаратов стартуют в середине марта. Устройства получится купить в черном, белом и синем цветах. Точные цены раскроют немного позже.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Порывы ветра до 18 м/с. На 26 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика