«Пост удалим». Девятовский - о реакции на Пореченкова в соцсетях федерации легкой атлетики

Депутат Палаты представителей Национального собрания и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал SPORT.TUT.BY, как в группе федерации появилась публикация с российским актером Михаилом Пореченковым. Она стала поводом для жарких споров в комментариях.



Скриншот со страницы facebook.com/blr.athletics

В адрес федерации стали поступать упреки в связи с тем, в 2014 году Пореченков в каске с надписью «Пресса» стрелял из крупнокалиберного пулемета, находясь на одной из боевых позиций сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. Из-за гнева в российском журналистском сообществе Пореченков принялся оправдываться. Говорил, что эти кадры были постановочными, а патроны холостыми. Тем не менее эффект от медиашума было уже не унять.

— Вадим Анатольевич, поясните: федерация действительно пригласила Пореченкова на международный юниорский турнир, который пройдет в манеже БГУФК 25−26 февраля, как сообщалось в одной из наших новостей?

— Вот это вообще открытие для меня. Очень важно внести здесь ясность. Описываю вам ситуацию. Вчера пытался во всем разобраться, когда мне показали комментарии [под постом с Пореченковым].

Соцсети федерации ведут молодые девушки, которые волонтерили в гостинице, где останавливаются команды-участницы турнира. Это десять стран плюс российские атлеты под флагом Европейской легкоатлетической ассоциации. Как я понял, мимо нашего баннера в гостинице прошел актер, которого знают. Понятно, что эти девушки далеки от политики. Как и я, по большому счету, если бы не влез в эту переписку [в комментариях], не понимал, о чем речь. У меня была бы такая же реакция [на Пореченкова, как у волонтеров], честно скажу. Я был без понятия о том, что он для кого-то там, возможно, является таким раздражителем. Я его знаю как актера. Его лицо узнаваемое. Он снялся в сотнях фильмах, сериалах. Пользуясь случаем, наши молодые специалисты попросили его адресовать пожелание спортсменам. На баннере были флаг Украины и других стран. Он пожелал. Все.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кто-то знает какие-то эпизоды с пулеметом, как я понял. Некоторые говорят мне, что это фейк, другие — нет, не фейк. У меня дилемма — убрать или не убрать пост. Я абстрагировался, потому что я этих эпизодов не знаю, условно, да? К моему… К моей занятости, не знал, что он для кого-то может быть антигероем.

Какая моя позиция? Я за крепкий славянский мир, за единение, за братство России, Украины и Беларуси. Считаю, что мы друзья. У меня тысяча друзей в Украине, столько же в России, и я буду говорить об этом. Это и спортивные мои товарищи, и коллеги, и тренеры. Свою дружбу никогда не предам.

Если человек (имеется в виду Пореченков. — Прим.ред.) высказывается о дружбе… Ведь я повторюсь, он [в комментарии для аккаунта федерации на Facebook] нигде никакой агрессии не проявил. Стрелял или нет? Надеюсь, что нет.

Вопрос такой: а кто убивал украинцев с деревянными щитками на Майдане [в 2014-м]? Кто убийцы этих людей? Не хочу уходить в политику, не хочу драматизировать. Рассуждаю вслух, только и всего. Та сторона или это власть, которая сегодня в Украине, устроила провокацию? Спорный вопрос. Убийц не нашли.

— Стойте, официальный Минск держит нейтралитет в конфликте в Украине…

— Почему нейтралитет? У нас здесь существует площадка [по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины].

— Да, без принятия позиции одной из сторон. А в вашем случае то, что Пореченков ассоциируется со стрельбой в ДНР, играет против вас. Можно ли отсюда сделать вывод, что федерация разделяет позицию Пореченкова? Если да, разве это не наносит ущерб федерации?

— Вы понимаете, к моему, возможно, стыду, пускай будет так, я этих нюансов вообще не знаю. А есть ли у него эта позиция?

— Но Пореченков ведь не просто так ездил в ДНР на встречу с сепаратистами.

— Он ездил туда? Хм, то что касается нейтралитета Минска, то это я поддерживаю. Я за то, чтобы сблизить народы [России и Украины].

Прошу понять, что, во-первых, никто его [к нам] не звал. А человек, который ведет наши соцсети, далек от политики.

— Как думаете, имеет ли смысл удалить ваш пост с Пореченковым в Facebook и принести извинения все тем, чьи чувства были задеты?

— Можно. Можно сделать, если действительно, как вы говорите, чьи-то чувства были затронуты с той позицией, что мы не хотели этого, и лично я всегда высказываюсь за мир. Никогда вы не увидите обратного в моих публичных выступлениях в СМИ или в публикациях в моих соцсетях. Прошу проявить снисходительность к той девушке, которая без задней мысли просто на эмоциях сделала пост с популярным актером, а тот согласился поддержать международный легкоатлетический матч.

Если это кого-то затронуло, я могу сделать заявление. Мы не хотим задеть ничьи чувства. Может, эта история позволит лишний раз перезагрузиться? Почему мы такие агрессивные? Он разве кого-то убил? Ну да, вы говорите… А это известный факт?

— Про Пореченкова и ДНР — да.

— Что он поднимал там оружие… Или это фейк? Тяжелый для меня вопрос. Думал вчера о том, что можно удалить пост, но ведь в своем заявлении он пожелал успехов всем: и российским, и украинским спортсменам, — всем.

— Если же вы оставите пост, возникают вопросы к федерации. Может возникнуть ощущение, что у нее есть позиция в этом конфликте.

— Я могу высказаться как руководитель.

— Подождите. Принципиальный момент: оставите пост или нет?

— Вы бы советовали его удалить?

— Да, но решение за вами.

— Хочу понять вас глазами белоруса. Вы гражданин Беларуси и, как я понял, вам эта тема тоже небезразлична.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Да, ассоциироваться с Пореченковым для федерации неполезно. Вы делаете много для культа массового спорта — Минский полумарафон и другие забеги, детские соревнования, развиваете профессиональный спорт и поддерживаете наших чемпионов. Вам не с руки ввязываться в политические дискуссии накануне Европейских игр в Минске и легкоатлетического матча США — Европа — снова в Минске.

— Я понял. Мы сделаем заявление. Возможно, так и поступлю, если это так выглядит со стороны. Видит бог… А если это еще связано с федерацией! Просто говорю: посмотрите на ситуацию глазами девочки, которая сделала пост. Я даю стопроцентную гарантию на то, что с ее стороны не было никакой подоплеки.

— Есть устойчивое мнение о том, что Пореченков открыто поддержал одну из сторон в конфликте в Украине. Он невъездной в Украину. Зачем вам что-то кому-то доказывать? Если вы будете делать заявление, то в какое время?

— Мы сделаем это в течение двадцати минут. А пост удалим.

Отметим, что вскоре пост с Пореченковым был удален. Это федерация объяснила на своей странице так:

— Вчера сложилась одна ситуация, которую мы хотим прояснить и сделать заявление.

Это связано с постом, где российский актёр Михаил Пореченков поприветствовал всех участников Международного легкоатлетического матча. Михаил случайным образом является постояльцем гостиницы, где проживают спортсмены. Сотрудники пресс-службы БФЛА, которые увидев актера, проходившего мимо места выдачи аккредитаций, обратились к нему с просьбой сделать фото и пожелать удачи участникам соревнований, не более того.

Сотрудник федерации, сделавший фото и опубликовавший пост в соцсетях БФЛА, не имел ни малейшего представления о причастности Михаила Пореченкова к фактам, которые сейчас указываются в комментариях к посту, и о том, что размещение его фото может затронуть чьи-то чувства. В этой связи, БФЛА удаляет пост с Михаилом Пореченковым по причине сложившегося конфликта в обсуждениях под данным постом, которые далеки от тематики лёгкой атлетики и спорта в целом.

Страницы БФЛА в социальных сетях не являются площадкой для агрессивных дискуссий, разрушающих братство и дружбу славянских народов. Мы всегда будем продвигать ценности мира, дружбы и единства, и спорт всегда этому способствовал.