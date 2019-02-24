Лучшее выступление белорусов в сезоне и триумф Бё. Чем запомнился ЧЕ Европы по биатлону

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В Раубичах прошел чемпионат Европы по биатлону. Сборные Беларуси, России и Украины выставили сильнейшие составы, чтобы по итогам гонок сформировать костяк на чемпионат мира. Топы Кубка мира отнеслись к соревнованиям в Беларуси как к контрольной тренировке перед главным стартом. В материале SPORT.TUT.BY — первые медали белорусов в сезоне, победы супермена Бё и эстафета нашей сборной, в которую по-прежнему очень хочется верить.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Белорусы наконец с медалями

Белорусская сборная заявилась на домашний чемпионат в сильнейшем составе. Женскую команду представляли Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, сестры Кручинкины и Дарья Юркевич. В мужских гонках выступали Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский и Никита Лобастов.

Накануне Европы белорусские спортсмены подхватили вирус. С температурой слегли Кривко, Алимбекова, Сола и Чепелин. Впрочем, все они вышли на старт — правда, не в оптимальной форме.

Ирина Кривко пробежала три личные гонки и положила в копилку бронзу индивидуалки и серебро пасьюта. «У меня есть чистота стрельбы, но пока не хватает сил на трассе, — итожила выступления Ирина. — Сейчас трудно загадывать, какие результаты получится показать в Эстерсунде. Не хочу устанавливать себе высокую планку на чемпионат мира, чтобы потом не упасть со скалы на асфальт».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Алимбекова и Сола в компании Бочарникова и Елетнова стали бронзовыми призерами в миксте. «Когда тренеры спросили „побежишь в эстафете?“, конечно, ответила согласием, хоть совсем недавно лежала с температурой. Эстафеты — это особенные старты», — признавалась Сола.

На протяжении трех этапов белорусы держались в лидерах смешанной эстафеты и претендовали на золото. Болельщики тем временем вспоминали эмоции Пхенчхана, сюрпризы, на которые способна наша команда, и подгоняли на трассе васильковые комбинезоны.

К сожалению, Сергей Бочарников не смог навязать борьбу шведу и немцу и завершил гонку третьим. После финиша он отмечал, что команда выиграла бронзу, а не упустила золото. «Это лучшее достижение в моей карьере», — подчеркивал Сергей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В личных гонках Бочарников тоже был претендентом на награды. В спринте Сергей занял пятое место, допустив один промах на стрельбе, а в пасьюте заработал два круга штрафа и упустил шанс подняться на пьедестал. Его награда в преследовании — лишь деревянная медаль.

По итогам домашнего турнира в копилке белорусов — медали в трех дисциплинах, а призерами Европы стали сразу пять членов сборной Беларуси. Мужская команда подходит к мартовскому миру на хорошем ходу. В спринте четыре белоруса попали в топ-15 по скорости на дистанции. Роман Елетнов быстрее всех прошел пасьют, обогнав на треке реактивного Бё на 34 секунды.

Девушки еще не восстановились после болезни и пока не вышли на пик формы. Время до чемпионата мира есть — гонки в Эстерсунде стартуют седьмого марта. Правда, Ирина Кривко отмечает, что обычным людям неделя кажется долгим сроком, «но с восстановлением спортивной формы все обстоит сложнее».

Звездный Бё и его медали



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Олимпийский чемпион Тарьей Бё — главная селебрити чемпионата Европы в Минске. Тарьей приехал в Раубичи планово, а не от плохой жизни или низких результатов. Он намеренно пропускал североамериканские этапы, чтобы в хорошей форме подойти к чемпионату мира в Эстерсунде.

В Раубичах Бё-старший стартовал в трех личных гонках. На его счету — серебро в индивидуалке и два золота (в спринте и преследовании). На лыжне Тарьей показал отличный ход: в двух первых дисциплинах ему не было равных. В пасьюте, который Бё прошел в гордом одиночестве, он продемонстрировал шестую скорость. Правда, это не особо сказалось на его комфортном 30-секундном преимуществе перед ближайшим преследователем на финише.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Можно сказать, что в Раубичах восьмикратный чемпион мира провел отличную тренировку. А еще набрался уверенности и осчастливил пару сотен белорусских болельщиков, многие из которых ждали встречи с викингом даже больше, чем самого чемпионата Европы.

Шведская заявка

Сборная Швеции приехала в Минск в сильнейшем составе. Хозяева грядущего чемпионата мира собрали на белорусских трассах отличный урожай и улетели, проигнорировав воскресный пасьют. Видимо, медалей сборной Вольфганга Пихлера показалось достаточно. Судите сами: шведы взяли три золота, два серебра и одну бронзу.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На старте чемпионата Европы Себастьян Самуэльссон подчеркивал : главная цель на турнир — это разогнаться и оказаться на подиуме. Её шведы, вне всяких сомнений, достигли.

Российский отбор

Команда России привезла в Беларусь своих лучших спортсменов, чтобы произвести отсев перед мартовским миром. В Минск прилетел даже лидер сборной Александр Логинов, который, правда, так и не вышел на старт. По версии тренера Кугаевского , это случилось из-за ошибки СБР, которые планировали, но не смогли дозаявить Логинова сверх квоты. По словам главного тренера Анатолия Хованцева , Александр сам отказался бежать в Раубичах, чтобы не отбирать место у спортсменов, которые целенаправленно готовились к европейскому первенству.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Впрочем, без своего лидера сборная России неплохо справилась с чемпионатом. Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли одиночную смешанную эстафету. Екатерина Юрлова-Перхт взяла серебро в спринте и золото в пасьюте. Дмитрий Малышко отпраздновал бронзу в спринте, а Матвей Елисеев стал вторым в преследовании, пропустив вперед только Бё.

По словам Анатолия Хованцева, окончательный состав россиян на гонки в Эстерсунде станет известен после сбора в Санкт-Петербурге. Но очевидно, что призеры Раубичей не пролетят мимо заявки.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лучшие фото чемпионата

Женская сборная Беларуси и ее благодарности болельщикам за прекрасную поддержку.

Матвей Елисеев и его резюме финального дня турнира: «Суперское завершение чемпионата Европы. Чувствовал себя как дома. Очень сильные эмоции».

Норвежская звезда Тарьей Бё тоже поблагодарил белорусских болельщиков и опубликовал в инстаграме чудесный подарок, который увез из Раубичей.

Радостный снимок от Екатерины Юрловой-Перхт. Кстати, опытная россиянка выиграла серебряную медаль в день своего рождения.

И шведские гонщицы со своим уловом. Медалистки готовы феерить на домашнем мире.

Чемпионат мира

Эстерсунд, Швеция

7 марта — 17 марта

7 марта — смешанная эстафета

9 марта — спринт (женщины)

9 марта — спринт (мужчины)

10 марта — гонка преследования (женщины)

10 марта — гонка преследования (мужчины)

12 марта — индивидуальная гонка (женщины)

13 марта — индивидуальная гонка (мужчины)

14 марта — супермикст

16 марта — эстафета (женщины)

16 марта — эстафета (мужчины)

17 марта — масс-старт (женщины)

17 марта — масс-старт (мужчины)

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