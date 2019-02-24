Все региональные СМИ Гродненщины имеют квадрокоптеры

Гродненские региональные СМИ активно берут на вооружение новейшие информационные технологии. Все они имеют собственные квадрокоптеры, многие практикуют онлайн-репортажи и занимают активную позицию в социальных сетях. Об этом сообщил на заседании итоговой коллегии Министерства информации, которое проходит сегодня в Минске, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.





Удачные варианты совершенствования региональных СМИ Виктор Лискович привел на примере гродненских медиа:

- В конце 2017 года нами был проведен соцопрос среди средств массовой информации Гродненщины. По его итогам специалистами были сделаны должные выводы и определены направления для совершенствования СМИ. В частности, мы активно развивали сайты газет и завоевывали аудиторию в социальных сетях. Как следствие, число посещений интернет-версий газет выросло более чем в 4,5 раза, а число подписчиков региональных СМИ в соцсетях выросло с 19 тысяч до 153 тысяч человек.

Кроме того, сообщения интернет-ресусов рассматриваются на заседаниях исполкомов, что повышает как популярность региональных СМИ, так и авторитет местных органов власти. Сыграла позитивную роль и налаженная система обратной связи журналистов сетевых СМИ с читателями:

- Разговор с читателем от первого лица, то есть от автора, повышает авторитет сетевых изданий, вызывает интерес населения и позволяет вести качественную информационную работу.

Заседание коллегии Министерства информации Республики Беларусь на тему «Об итогах работы отрасли в 2018 году и основных задачах Министерства информации на 2019 год» проходит в Доме прессы. В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы социально-экономической деятельности предприятий и организаций, подведомственных Мининформу, а также итоги работы сферы печати и информации.

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