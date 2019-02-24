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Все региональные СМИ Гродненщины имеют квадрокоптеры
25.02.2019 — Разное | Светлы шлях
Гродненские региональные СМИ активно берут на вооружение новейшие информационные технологии. Все они имеют собственные квадрокоптеры, многие практикуют онлайн-репортажи и занимают активную позицию в социальных сетях. Об этом сообщил на заседании итоговой коллегии Министерства информации, которое проходит сегодня в Минске, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.
Удачные варианты совершенствования региональных СМИ Виктор Лискович привел на примере гродненских медиа:
Кроме того, сообщения интернет-ресусов рассматриваются на заседаниях исполкомов, что повышает как популярность региональных СМИ, так и авторитет местных органов власти. Сыграла позитивную роль и налаженная система обратной связи журналистов сетевых СМИ с читателями:
Заседание коллегии Министерства информации Республики Беларусь на тему «Об итогах работы отрасли в 2018 году и основных задачах Министерства информации на 2019 год» проходит в Доме прессы. В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы социально-экономической деятельности предприятий и организаций, подведомственных Мининформу, а также итоги работы сферы печати и информации.
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Гродненские региональные СМИ активно берут на вооружение новейшие информационные технологии. Все они имеют собственные квадрокоптеры, многие практикуют...
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