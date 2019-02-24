ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все региональные СМИ Гродненщины имеют квадрокоптеры

25.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Гродненские региональные СМИ активно берут на вооружение новейшие информационные технологии. Все они имеют собственные квадрокоптеры, многие практикуют онлайн-репортажи и занимают активную позицию в социальных сетях. Об этом сообщил на заседании итоговой коллегии Министерства информации, которое проходит сегодня в Минске, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.


Удачные варианты совершенствования региональных СМИ Виктор Лискович привел на примере гродненских медиа:

- В конце 2017 года нами был проведен соцопрос среди средств массовой информации Гродненщины. По его итогам специалистами были сделаны должные выводы и определены направления для совершенствования СМИ. В частности, мы активно развивали сайты газет и завоевывали аудиторию в социальных сетях. Как следствие, число посещений интернет-версий газет выросло более чем в 4,5 раза, а число подписчиков региональных СМИ в соцсетях выросло с 19 тысяч до 153 тысяч человек.

Кроме того, сообщения интернет-ресусов рассматриваются на заседаниях исполкомов, что повышает как популярность региональных СМИ, так и авторитет местных органов власти. Сыграла позитивную роль и налаженная система обратной связи журналистов сетевых СМИ с читателями:

- Разговор с читателем от первого лица, то есть от автора, повышает авторитет сетевых изданий, вызывает интерес населения и позволяет вести качественную информационную работу.

Заседание коллегии Министерства информации Республики Беларусь на тему «Об итогах работы отрасли в 2018 году и основных задачах Министерства информации на 2019 год» проходит в Доме прессы. В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы социально-экономической деятельности предприятий и организаций, подведомственных Мининформу, а также итоги работы сферы печати и информации.

https://www.sb.by/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненские региональные СМИ активно берут на вооружение новейшие информационные технологии. Все они имеют собственные квадрокоптеры, многие практикуют...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси пройдет амнистия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика