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Новая метеостанция в Солигорске. Как выглядит и где находится
25.02.2019 — Разное | Слуцк Город
В начале 2018 года сообщалось, что Белгидромет планирует расширить сеть метеонаблюдений, в том числе открыть новую автоматическую метеостанцию в Солигорске.
Как сообщили 22 февраля текщуего года официальные СМИ со ссылкой на слова первого замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, новая автоматическая метеостанция в Солигорске уже введена в эксплуатацию.
Мы нашли новуюу метеостанцию на берегу Солигорского водохранилища. Разместилась она по соседству со спасательной станцией и занимает довольно скромную площадь.
Аналогичные метеостанции начали работу в Гродно,Полоцке, Щучине, Пружанах, Лепеле. Установка автоматической метеостанции позволит "Белгидромету" наблюдать в режиме реального времени за тем, как меняются температура, скорость и направление ветра, давление, влажность, что поспособствует повышению точности прогнозов, фиксации возникновения неблагоприятных явлений. По словам первого замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Белгидромет, благодаря нововведениям в 2018 году, повысил оправдываемость прогнозов погоды на предстоящие сутки до 97,1%, на трое суток - до 97%. Заблаговременность предупреждений о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях увеличена до 59 часов.
Ранее наблюдения за погодными явлениями в Солигорске производились на метеостанции "Слуцк".
Вот как выглядит новая автоматическая метеостанция в Солигорске.
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В начале 2018 года сообщалось, что Белгидромет планирует расширить сеть метеонаблюдений, в том числе открыть новую автоматическую метеостанцию в Солигорске.
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