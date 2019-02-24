Новая метеостанция в Солигорске. Как выглядит и где находится





В начале 2018 года сообщалось, что Белгидромет планирует расширить сеть метеонаблюдений, в том числе открыть новую автоматическую метеостанцию в Солигорске.

Как сообщили 22 февраля текщуего года официальные СМИ со ссылкой на слова первого замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, новая автоматическая метеостанция в Солигорске уже введена в эксплуатацию.

Мы нашли новуюу метеостанцию на берегу Солигорского водохранилища. Разместилась она по соседству со спасательной станцией и занимает довольно скромную площадь.





Аналогичные метеостанции начали работу в Гродно,Полоцке, Щучине, Пружанах, Лепеле. Установка автоматической метеостанции позволит "Белгидромету" наблюдать в режиме реального времени за тем, как меняются температура, скорость и направление ветра, давление, влажность, что поспособствует повышению точности прогнозов, фиксации возникновения неблагоприятных явлений. По словам первого замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Белгидромет, благодаря нововведениям в 2018 году, повысил оправдываемость прогнозов погоды на предстоящие сутки до 97,1%, на трое суток - до 97%. Заблаговременность предупреждений о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях увеличена до 59 часов.

Ранее наблюдения за погодными явлениями в Солигорске производились на метеостанции "Слуцк".

Вот как выглядит новая автоматическая метеостанция в Солигорске.















