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Субъекты малого и среднего предпринимательства формируют 45,6% бюджета Могилевской области

25.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Субъекты малого и среднего предпринимательства формируют 45,6% бюджета Могилевской областиЗа январь 2019 года субъекты среднего и малого бизнеса региона уплатили в бюджет Br57,4 млн., или 45,6% от общих поступлений. Об этом сообщили  в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

По сравнению с прошлым годом данные финансовые вливания  увеличились на 20,5%, или на Br9,8 млн. в фактическом исчислении.

Рост поступлений от организаций составил 20,5%, от индивидуальных предпринимателей – 20,4%.

На 1 февраля 2019 года на Могилевщине количество субъектов среднего и малого бизнеса составляло 31,9 тыс. плательщиков, в том числе 23,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8,5 тыс. юридических лиц.

Собеседники также добавили, что на начало текущего месяца в регионе упрощенную систему налогообложения (УСН) применяли более 21 тыс. плательщика (53,5% от общего количества субъектов хозяйствования), из них – 14 864 индивидуальные предприниматели, 6 139 – организации.

УСН относится к особым режимам налогообложения, которые направлены на упрощение ведения учета и составления налоговой отчетности. Сама по себе УСН не предоставляет каких-либо налоговых льгот, но позволяет субъектам малого предпринимательства с небольшим оборотом и штатом перечислять платежи в бюджет достаточно просто.

Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.

mogilev-region.gov.by

 
 
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За январь 2019 года субъекты среднего и малого бизнеса региона уплатили в бюджет Br57,4 млн., или 45,6% от общих поступлений.
 
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