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В Могилевской области с помощью фотоловушек в 2018 году выявлено 45 лесонарушений

25.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Могилевской области с помощью фотоловушек в 2018 году выявлено 45 лесонарушенийРаботниками лесной охраны в Могилевской области в 2018 году выявлено 487 нарушений лесного и природоохранного законодательства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

При помощи систем фото- и видеофиксации зафиксировано 45 нарушений, или на 9 больше, чем в 2017 году. В основном они касались незаконной порубки леса и загрязнения лесного фонда.

В лесхозах области имеется 82 системы фото- видеофиксации. «Они работают эффективно и вполне себя оправдали, поскольку помогают не только выявить лесонарушения, но и зачастую их предупредить, — отметили собеседники. — Пока в области дополнительно не планируется устанавливать новые фотоловушки. Мы считаем, что и этого количества достаточно, чтобы выполнять возложенные на них функции».

С начала текущего года системы фото- видеофиксации позволили выявить уже 3 лесонарушения. Все нарушители свою вину признали, привлечены к административной ответственности и вовремя оплатили штрафы.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях за незаконное уничтожение древесно-кустарниковой растительности установлена ответственность в виде штрафа от 5 до 50 базовых величин (одна базовая величина — Вr25,5). Также нарушитель обязан будет возместить вред, причиненный окружающей среде, и стоимость незаконно заготовленной древесины. А загрязнение леса влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 50, а на юрлицо – до 300 базовых величин.

mogilevnews.by

 
 
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Работниками лесной охраны в Могилевской области в 2018 году выявлено 487 нарушений лесного и природоохранного законодательства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
 
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