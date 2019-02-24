ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инспектор Быховского РОЧС встретился с трудовым коллективом Быховского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»

25.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Евгений Демиденко встретился с трудовым коллективом Быховского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай».

 

Инспектор Быховского РОЧС встретился с трудовым коллективом Быховского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»


Инспектор Быховского РОЧС встретился с трудовым коллективом Быховского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»

В ходе акции спасатель рассказал присутствующим об основных целях и задачах акции «Безопасность- в каждый дом!». Осветил основные причины пожаров и последствия небрежного обращения с огнем, а так же напомнил основные правила безопасности и правила поведения в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Не остался без внимания вопрос оставления малолетних детей без присмотра.

В завершение акции был продемонстрирован фильм «Безопасность- в каждый дом!» и распространенна наглядно-изобразительная продукция МЧС.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Евгений Демиденко встретился с трудовым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая метеостанция в Солигорске. Как выглядит и где находится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика