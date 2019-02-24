Инспектор Быховского РОЧС встретился с трудовым коллективом Быховского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Евгений Демиденко встретился с трудовым коллективом Быховского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай».











В ходе акции спасатель рассказал присутствующим об основных целях и задачах акции «Безопасность- в каждый дом!». Осветил основные причины пожаров и последствия небрежного обращения с огнем, а так же напомнил основные правила безопасности и правила поведения в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Не остался без внимания вопрос оставления малолетних детей без присмотра.

В завершение акции был продемонстрирован фильм «Безопасность- в каждый дом!» и распространенна наглядно-изобразительная продукция МЧС .

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко