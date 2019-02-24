Почему говорят, что кипятить воду дважды вредно, и так ли это на самом деле

Помогает ли кипячение, чем именно и можно ли кипятить многократно? Рассуждает автор журнала « Зожник » Максим Кудеров.



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От чего помогает кипячение: при кипячении воды выпадают в осадок соли, образуя накипь, благодаря этому вода умягчается. Также при кипячении уменьшается содержание легколетучих компонентов, часть свободного хлора в воде улетучивается. Ну и, собственно, кипячение уничтожает почти все болезнетворные микробы, вирусы и возбудители паразитарных заболеваний. Под словом «почти» подразумеваются некоторые микробы (например, Bacillus cereus) и вирусы (например, вирус гепатита B). Они выживают в кипящей воде довольно длительное время — минуты и даже часы. Но, в любом случае, кипятить воду (особенно если нет возможности ее очищать) — весьма рекомендуется. От чего кипячение не поможет: кипячение не уничтожает тяжелые металлы, пестициды, гербициды, нитраты, фенолы и нефтепродукты. При длительном кипячении также возрастает концентрация нелетучих веществ — то есть вода испаряется, нелетучие вещества остаются — получается, что их концентрация в воде возрастает (по аналогии: соусы при варке постепенно густеют, так как вода испаряется). Особый класс опасных инфекций — прионы — также не деактивируются даже при кипячении в течение 18 минут при температуре 134 °C в герметичном паровом автоклаве.

Вредно ли кипятить дважды? «Зожник» обобщил доводы «против» из многих источников (часть сводится к упомянутому повышению концентрации различных веществ в воде при дополнительном испарении — «вода испаряется, вещества остаются») — и не нашел среди них убедительных доказательств вреда многократного кипячения: например, чтобы получить литр опасной для здоровья воды, надо выпарить две тонны воды.

Но хотя вреда в том, чтобы вскипятить воду два-три раза, нет, злоупотреблять многократным кипячением он все же не советует.

— Кипятить воду можно сколько угодно раз, — писала медицинский журналист и редактор «Медузы» Дарья Саркисян. — Единственное следствие этого — немного бóльшая концентрация имеющихся там веществ. Но тут нет ничего страшного: за 1−3 раза вода не успеет выпариться настолько, чтобы в одной кружке оказалась слишком большая порция какого-нибудь вредоносного вещества.

Чтобы окончательно успокоиться на счет многократного кипячения, медицинский журналист предлагает провести такой эксперимент: замерить объем воды перед кипячением и после (когда вода остынет) — и увидеть, что изменился он, мягко говоря, незначительно.