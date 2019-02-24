И Меладзе туда же. Певец снялся в клипе модного рэпера (зачем?)

Российский поп-певец Валерий Меладзе — внезапно — записал трек «Сколько лет» вместе с молодым рэпером-романтиком Мотом . Песня, конечно же, о любви. Сегодня на YouTube-канале Мота появился совместный клип — и цвет настроения у него однозначно черный, спорить не станете?

Кстати, оба артиста скоро приедут в Минске с концертами. Напомним даты.

Мы вспомнили еще несколько примеров экзотических фитов популярных рэперов с мэтрами эстрады, о которых вы могли забыть (но, конечно, вряд ли).

Егор Крид снялся в ироничном клипе с Игорем Крутым и Гариком Харламовым:

Сергей Жуков из «Руки Вверх!» сделал ролик совсместно с Little Big и юмористом Гудковым:

И классика. Филипп Киркоров косит под Face и флексит в клипе «Цвет настроения синий»:

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.