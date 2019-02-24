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Главный тренер сборной Беларуси в Хельсинки пообщался с Джеффом Платтом

25.02.2019 14:12 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко во время недавнего визита минского «Динамо» в Хельсинки, где «зубры» завершали регулярный чемпионат КХЛ, встретился с нападающим «Йокерита» Джеффом Платтом, сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: Дарья Бурякина

По словам наставника, имеющий белорусский паспорт 33-летний канадский форвард заверил, что не намерен отказываться от выступления в национальной сборной. При малейшей возможности он готов присоединиться к ней на чемпионате мира в дивизионе 1A в Астане.

Дебютом Джеффа Платта в сборной Беларуси стало выступление на домашнем для команды чемпионате мира-2014. Впоследствии Джефф выступил еще на двух мировых форумах (2016 и 2018), а также на турнире олимпийской квалификации в сентябре 2016-го. Всего на счету «белоканадца» на данный момент 25 матчей в составе белорусской сборной на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея, в которых он набрал 16 (7+9) бомбардирских баллов.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко во время недавнего визита минского «Динамо» в Хельсинки, где «зубры» завершали регулярный чемпионат КХЛ,...
 
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