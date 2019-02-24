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В Станьково начались съемки фильма

25.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Под Дзержинском начались съемки фильма по роману Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича»

Родина Марата Казея и родовое гнездо графской семьи Чапских — деревня Станьково — в эти дни принимает именитых гостей. Радзивиллы, Сапеги, Огинские — представители самых знатных родов ВКЛ — приехали сюда специально ради охоты. Ждали только команды «Мотор!»: режиссер Александр Анисимов раздавал киногруппе последние указания.

Первый съемочный день «Авантюр Прантиша Вырвича» выдался солнечным и суматошным, второй — не менее ясным, но уже четко скоординированным. На ленту о приключениях авантюриста Вырвича и его наставника Ледника, придуманных популярной писательницей Людмилой Рублевской, на «Беларусьфильме» возлагают большие надежды. Сама же автор уверена, что новинка, претендующая на гордое звание «кино с национальным характером», станет не просто экранизацией ее самого популярного романа, а яркой киноисторией, после просмотра которой белорусы по‑новому взглянут на свое прошлое.



На несколько дней станьковский Центр экологического туризма превратился в штаб для съемочной группы: на его территории расположились гримвагены актеров, трейлеры с лошадьми и походная кухня. На поле рядом — специально вырытая яма для загона оленей и… самые настоящие олени и косули. Выглядят они неплохо — блестящий мех, круглые бока: еду из рук артистов почти ручные животные принимают весьма охотно.

Здесь же остатки пожухлой травы подъедает пятерка лошадей. Все эти жеребцы — уже признанные кинозвезды. Засветились в российских блокбастерах «Книга мастеров», «1612», «Капли крови на цветущем вереске» и других кинолентах. Ночь накануне поездки в Станьково у них тоже выдалась рабочей: снимались в эпизоде нового фильма о Зое Космодемьянской.

Актер Купаловского театра Игорь Сигов: «Авантюры…» рассчитаны на зрителей всех возрастов, которые интересуются своей историей, корнями. Наш фильм не претендует на историческую достоверность, я бы сказал, что это скорее легкий исторический экшен, который точно заинтересует массового зрителя.

Режиссер Александр Анисимов результатами многодневных кастингов доволен:

— Я всегда тщательно подхожу к выбору актеров. На роль Вырвича посмотрел несколько десятков молодых артистов, но вернулся все равно к тому, кого заприметил еще в самом начале, — 24‑летнему Гоше Петренко. А в роли его наставника Ледника на экране впервые появится известный театральный актер Иван Трус.



После Станьково режиссер Анисимов и его команда переедут в «Смолевуд» — так в отечественных кинокругах называют натурную площадку «Беларусьфильма» под Смолевичами. Часть исторической натуры отснимут в замках — Мирском, Несвижском и Лидском. Также съемочная группа заедет в Заславль, Бобруйск и Гольшаны. До начала лета съемки в павильонах и на натуре планируется завершить, затем режиссер будет работать над монтажом и озвучкой. Чтобы узнать, что получится на выходе, придется подождать конца года. На экраны «Авантюры Прантиша Вырвича» выйдут не раньше декабря.

Людмила Рублевская, писатель:

— Моя книга — это часть нашей истории, в которой были свои рыцари, прекрасные дамы, философы, шляхтичи, балы и дуэли, таинственные подземелья и загадочные артефакты. К сожалению, мало кто знает, но в Беларуси в свое время закручивались сюжеты не менее увлекательные, чем те, которые вдохновляли Александра Дюма и Вальтера Скотта. Поэтому я надеюсь, что после фильма белорусы по‑новому взглянут на свою историю, улицы родного города и сохранившиеся на них старинные здания.


Источник: sb.by

 
 
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Под Дзержинском начались съемки фильма по роману Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича»
 
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