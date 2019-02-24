Почти 80% белорусов считают, что здоровье важнее богатства

Почти 80% белорусов считают, что иметь крепкое здоровье более важно, чем обладать материальным достатком, хорошим образованием или работой, рассказала заместитель председателя Белстата Елена Кухаревич.



В модульном обследовании Белстата «Здоровый образ жизни и мы» участвовали 6 тысяч белорусов от 16 лет и старше.

Почти треть опрошенных белорусов назвала свое здоровье хорошим, 63% — удовлетворительным, а 10% — плохим. «Мужчины более оптимистичны: среди них свое здоровье как хорошее оценили 33%», — отметила Елена Кухаревич.

Большинство белорусов (около 90%) уверено: состояние здоровья зависит от них самих. На это, по мнению респондентов, больше всего влияют экологическая обстановка (56%), образ жизни (49%) и вредные привычки (47%). А сохранить и укрепить здоровье помогают режим питания (59%), активный отдых (53%), а еще занятия физкультурой и спортом (43%).

Считают, что ведут здоровый образ жизни, около 8% белорусов. Но свою приверженность ЗОЖу выражает 40% населения. Что им мешает следовать своим принципам? В первую очередь, отсутствие упорства (48%) и недостаток времени (35%). Почти каждый десятый белорус (12%) указал, что быть «за ЗОЖ» ему мешают материальные трудности.

В здоровом образе жизни опрошенных привлекает возможность не болеть (59%) и долго жить (17%). И только потом желание быть успешным и добиться всего (10%), а еще красиво выглядеть (9%).

