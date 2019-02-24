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Соревнования для разработчиков пройдут 1-3 марта в Гомеле

25.02.2019 14:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Соревнования для разработчиков пройдут 1-3 марта в Гомеле
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Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

1-3 марта 2019 года стартап-школа Гомельского технопарка при поддержке общественного объединения «Общество содействия инновационному бизнесу» (г. Минск) и Агентства США по международному развитию в Беларуси («USAID/Belarus») проводит первый хакатон «#GOMELACTIVE-HACK» – соревновательное мероприятие для программистов, инженеров, дизайнеров, менеджеров, на котором команды на протяжении нескольких суток в интенсивном режиме будут работать над созданием программных продуктов, приложений, сервисов, сайтов, прототипов и т.п.

Цель хакатона – предоставить возможность участникам представить свою бизнес-идею, собрать команду единомышленников для «прокачки» проектов и с помощью экспертов и менторов помочь им превратить идеи в уже готовые к запуску продукты. Этот хакатон не ограничен тематическими рамками, а значит можно творить в любом направлении, будь то GameDev, Fintech, Big Data, IoT, Smart City... и любое другое направление, которое вам интересно.

Участие в хакатоне «#GOMELACTIVE-HACK» в качестве экспертов и менторов примут: представители Белорусского инновационного фонда, ассоциации бизнес-ангелов Беларуси «Angels Band», ОО «Общество содействия инновационному бизнесу», ведущих отечественных ИТ-компаний и основатели ряда успешных белорусских стартапов.

В рамках хакатона «#GOMELACTIVE-HACK» также пройдут обучающие семинары и мастер-классы для инициаторов и разработчиков стартап-проектов.

По результатам проведения хакатона победители будут награждены различными призами. Но самый главный приз, который ждет всех без исключения участников – это новые интересные знакомства, окружение из увлеченных людей и, конечно же, огромный опыт наших менторов.

Участие в мероприятии бесплатное.

Начало хакатона «#GOMELACTIVE-HACK» – 1 марта 2019 года,
в 17-00.

Для участия в мероприятии необходимо:

1.      заполнить регистрационную форму на сайте hack.gntp.by;

2.      получить приглашение от организатора на Ваш электронный адрес;

3.      прийти 1 марта ЭТОГО года в Гомельский технопарк по адресу: г.Гомель, ул. Федюнинского, 17, 7 этаж)

Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 

 

 

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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На первом хакатоне «#GOMELACTIVE-HACK» разработчики из Беларуси активируют свои бизнес-идеи за 48 часов.
 
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