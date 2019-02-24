Приговор Марине Золотовой объявят 4 марта









25 февраля состоялись прения сторон, а также Золотова выступила с последним словом. В своём выступлении она, как и прежде, сообщила о раскаянии в том, что, узнав об одном сотруднике редакции, не приняла решительные меры. Но Золотова добавила, что никогда и никому не приказывала использовать платный сервис БелТА.





Главред TUT.by подчеркнула, что подписка на БелТА не дает никаких преимуществ. По мнению Золотовой, можно было бы вообще отказаться от материалов БелТА, если бы агентство не имело фактической монополии на информацию от госорганов. При этом на сайте БелТА нередко публикуются ответы на вопросы, которые задают негосударственные медиа.









Напомним, сегодня прокурор попросил оштрафовать Золотову на 25,5 тысяч рублей (1000 базовых). Ни лишения, ни ограничения свободы для Золотовой прокурор не попросил.