ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приговор Марине Золотовой объявят 4 марта

25.02.2019 14:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Приговор главреду портала TUT.by Марине Золотовой по "делу БелТА" будет объявлен 4 марта.



25 февраля состоялись прения сторон, а также Золотова выступила с последним словом. В своём выступлении она, как и прежде, сообщила о раскаянии в том, что, узнав об одном сотруднике редакции, не приняла решительные меры. Но Золотова добавила, что никогда и никому не приказывала использовать платный сервис БелТА.

Главред TUT.by подчеркнула, что подписка на БелТА не дает никаких преимуществ. По мнению Золотовой, можно было бы вообще отказаться от материалов БелТА, если бы агентство не имело фактической монополии на информацию от госорганов. При этом на сайте БелТА нередко публикуются ответы на вопросы, которые задают негосударственные медиа.


Напомним, сегодня прокурор попросил оштрафовать Золотову на 25,5 тысяч рублей (1000 базовых). Ни лишения, ни ограничения свободы для Золотовой прокурор не попросил.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор главреду портала TUT.by Марине Золотовой по "делу БелТА" будет объявлен 4 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный тренер сборной Беларуси в Хельсинки пообщался с Джеффом Платтом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика