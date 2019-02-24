И что ж это они такие беззащитные? Еще одного офицера ФСБ избили в Москве









Об инциденте стало известно после того, как в отделение столичной полиции обратился 41-летний житель Хабаровска, занимающий должность начальника местного отдела ФСБ.





По его словам, 24 февраля в Солянском проезде к нему подошел неизвестный мужчина и ударил по лицу, а затем убежал в неизвестном направлении. После этого к пострадавшему подошли еще двое незнакомцев и предложили помочь, однако после их ухода он обнаружил пропажу 24 тысяч рублей, своего служебного удостоверения и банковской карты.





lenta.ru В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает









Напомним, в начале февраля в центре Москвы был избит старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления "К" ФСБ России. Причем в тот момент, когда он вел какое-то наблюдение.



