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Oops! Доллар и евро скатились до декабрьского минимума

25.02.2019 13:51 — Разное | Партизан  
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На торгах БВФБ 25 февраля курс евро опустился до минимума за 69 дней, а курс доллара до минимума за 66 дней.

Несмотря на это стоимость валютной корзины выросла на 0,07%. Укреплению валютной корзины способствовал резкий рост рубля РФ.

Курс доллара снизился на 0,0035 рубля до 2,1367 BYN/USD. Американская валюта дешевеет уже седьмые торги подряд. С начала февраля доллар потерял в цене уже 0,61%, а с начала года и того больше - минус 1,07%.

Курс евро опустился на 0,0027 рубля до 2,4260 BYN/EUR. Евро просел до минимума с начала 2019 года. 

Курс российского рубля оправился после снижения на пятничных торгах и подскочил на 0,0094 рубля до 3,2764 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 12 дней.


Россия

Центробанк России определил официальные курсы валют на завтра: курс доллара снизился на 26 копеек до 65,2582 RUB/USD, а курс евро понизился на 25 копеек до 74,0876 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах БВФБ 25 февраля курс евро опустился до минимума за 69 дней, а курс доллара до минимума за 66 дней.
 
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