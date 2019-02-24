Oops! Доллар и евро скатились до декабрьского минимума

Несмотря на это стоимость валютной корзины выросла на 0,07%. Укреплению валютной корзины способствовал резкий рост рубля РФ.





Курс доллара снизился на 0,0035 рубля до 2,1367 BYN/USD. Американская валюта дешевеет уже седьмые торги подряд. С начала февраля доллар потерял в цене уже 0,61%, а с начала года и того больше - минус 1,07%.





Курс евро опустился на 0,0027 рубля до 2,4260 BYN/EUR. Евро просел до минимума с начала 2019 года.





Курс российского рубля оправился после снижения на пятничных торгах и подскочил на 0,0094 рубля до 3,2764 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 12 дней.









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