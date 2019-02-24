Дождались! В 2019 году в Беларуси пройдет амнистия

Также Александр Лукашенко и Валентин Сукало обсудили предстоящее открытие нового здания Верховного суда. Оно построено напротив президентского дворца на улице Орловской. На строительство здания были затрачены значительные средства.





«Вы мне должны сказать, когда мы откроем наше здание Верховного суда, пригласим судей. К этому рабочему моменту надо приурочить и мероприятие президента с судейским корпусом», — сказал Александр Лукашенко.





Как передает пресс-служба президента, на мероприятии будут обсуждаться проблемы судебной власти. Здание суда должны открыть в апреле этого года.





Александр Лукашенко также попросил Валентина Сукало внимательно присмотреться к судейскому корпусу. По словам президента, в последнее время фиксируется слишком много нарушений закона со стороны судей.





«Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет. Поэтому надо каким-то образом аккуратно предупредить еще раз, им напомнить, что перед законом все равны. И судейский корпус, исполнительная власть, законодатели. Тут отступлений быть не может», — подчеркнул президент.









Александр Лукашенко назвал судейский корпус лакмусовой бумажкой. Именно он реализует установку президента на справедливость.





Президент также попросил Валентина Сукало оценить работу правоохранительной системы, в особенности Следственного комитета. Свою оценку Валентин Сукало должен представить в ходе совещания с силовыми ведомствами, которое на прошлой неделе анонсировал президент на встрече с генпрокурором. Также на встрече обсуждали громкие уголовные дела. Валентин Сукало доложил позицию суда по ним.