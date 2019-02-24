ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дождались! В 2019 году в Беларуси пройдет амнистия

25.02.2019 13:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Верховного суда. Александр Лукашенко поручил Валентину Сукало разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Оно отмечается в этом году.

Дождались! В 2019 году в Беларуси пройдет амнистия
Также Александр Лукашенко и Валентин Сукало обсудили предстоящее открытие нового здания Верховного суда. Оно построено напротив президентского дворца на улице Орловской. На строительство здания были затрачены значительные средства.

«Вы мне должны сказать, когда мы откроем наше здание Верховного суда, пригласим судей. К этому рабочему моменту надо приурочить и мероприятие президента с судейским корпусом», — сказал Александр Лукашенко.

Как передает пресс-служба президента, на мероприятии будут обсуждаться проблемы судебной власти. Здание суда должны открыть в апреле этого года.

Александр Лукашенко также попросил Валентина Сукало внимательно присмотреться к судейскому корпусу. По словам президента, в последнее время фиксируется слишком много нарушений закона со стороны судей.

«Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет. Поэтому надо каким-то образом аккуратно предупредить еще раз, им напомнить, что перед законом все равны. И судейский корпус, исполнительная власть, законодатели. Тут отступлений быть не может», — подчеркнул президент.


Александр Лукашенко назвал судейский корпус лакмусовой бумажкой. Именно он реализует установку президента на справедливость.

Президент также попросил Валентина Сукало оценить работу правоохранительной системы, в особенности Следственного комитета. Свою оценку Валентин Сукало должен представить в ходе совещания с силовыми ведомствами, которое на прошлой неделе анонсировал президент на встрече с генпрокурором. Также на встрече обсуждали громкие уголовные дела. Валентин Сукало доложил позицию суда по ним.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Верховного суда. Александр Лукашенко поручил Валентину Сукало разработать законопроект об амнистии в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Качественная медицина - только для чиновников: Беларусь на 81-ом месте в рейтинге здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика