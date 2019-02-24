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Кореличские школьники стали призерами республиканской исследовательской конференции «Хрустальная Альфа»

25.02.2019 — Разное | Полымя  
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Кореличские школьники стали призерами республиканской исследовательской конференции «Хрустальная Альфа»

Республиканская исследовательская конференция «Хрустальная Альфа-2019» стала успешной для школьников нашего района. Учащиеся 9 класса СШ №1 г.п. Кореличи Арина Шавейко и Анастасия Фадеева, представив в секции «География» исследовательскую работу «Наличники неизвестной географии», получили диплом ІI степени. К слову, на областном этапе конференции юные кореличчанки были удостоены диплома первой степени.

– Все гениальное просто. Так можно сказать о теме нашей работы, с которой, как правило, определиться нелегко. Ведь она должна быть интересной, новой, актуальной, – отметила учитель географии СШ №1 г.п. Кореличи Ольга Ивановна Малиновская, которая является научным руководителем работы «Наличники неизвестной географии». – Тема нашего исследования возникла у нас перед глазами сама собой.

– Я живу в частном секторе г.п. Кореличи. Однажды обратила внимание на соседский дом, где на окнах есть наличники, – вступила в разговор Арина Шавейко– Согласитесь, сегодня традиция украшения окон стремительно отмирает.

– Все чаще люди, меняя старые деревянные рамы на современные стеклопакеты, не возвращают наличники на прежнее место, – отметила Анастасия Фадеева– Именно поэтому нам захотелось узнать больше об истории деревянного зодчества Беларуси, постараться классифицировать наличники, собрать коллекцию фотографий украшений окон, которые встречаются на территории нашего района. Нам удалось увидеть очень интересные элементы декора, к примеру, на ул. Белуша в Кореличах. В деревне Тудорово мы обнаружили нежилой дом, который стал для нас своеобразным наглядным пособием. Ведь здесь мы увидели и ставни, которые больше не встречаются ни на одном доме в Кореличском районе, и наличники, и интересную шалевку дома. На мой взгляд, выбранная нами тема звучит особенно актуально в Год малой родины.

Оксана ЯНУШ

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Республиканская исследовательская конференция «Хрустальная Альфа-2019» стала успешной для школьников нашего района. Учащиеся 9 класса СШ №1 г.п. Кореличи Арина...
 
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