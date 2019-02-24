ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы готовы браться за все». Как живет УКС Центрального района, который остался без директора

25.02.2019 14:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Недавно мы писали, что УКС Центрального района Минска остался без директора. Многие связывают это с ноябрьским разносом у Александра Лукашенко, после которого должности лишился даже председатель Мингорисполкома. Но в УКСе говорят, что эти события не повлияли на рабочий процесс и внутренние механизмы, которые были отлажены за время руководства Людмилы Князевой. Поэтому мы решили посмотреть, как обстоят дела на стройках организации и узнать, какое у нее будущее. Благодаря чему УКС Центрального района на волне, что они собираются строить и почему не считают низкой пятипроцентную рентабельность — в материале REALTY.TUT.BY.


Сейчас в Минске работает семь районных УКСов. Кто-то лучше, кто-то — хуже. И УКС Центрального района стабильно относится к первой группе. В последние годы предприятие активно строило жилье на Камайской, в Новинках, достраивало голубые многоэтажки в Лебяжьем, а также занималось возведением разных социальных объектов.

«В Зацени мы развязали клубок проблем»

Но один из самых интересных проектов застройщика — двухэтажные таунхаусы и коттеджи на восьми гектарах в респектабельной Зацени, которые продаются примерно по 1000—1200 долларов за «квадрат». Их начали строить в 2016 году, а сейчас работы уже на завершающей стадии.


Вот так выглядит один из индивидуальных коттеджей примерно на 140 квадратных метров с гаражом. Все шесть этих домов уже куплены.










А это уже дом на две квартиры. Каждая из них (включая гараж) занимает площадь около тех же 140 «квадратов». Таких квартир в продаже осталось несколько.





Таунхаусы же представляют собой два восьмиквартирных и один пятиквартирный дом с гаражами. Площадь квартир — около 130 квадратных метров, включая гараж. Такое жилье тоже еще есть в продаже.


На этом же участке, но ближе к кольцевой, УКС строит двухсекционные дома с дополнительными гостиными вместо гаража. Проектные декларации на них пока не выходили.


Главный инженер организации Сергей Панев говорит, что в будни на стройке работает по 200−220 человек. В субботу — около ста, в воскресенье — вахтовики.

— В выходные иногда на стройку приходят люди, чтобы просто посмотреть. Строители идут им навстречу, приостанавливают работу, показывают объект. И таким образом у нас заключается примерно 10% договоров. Ведь люди видят — работа не стоит даже в выходные.

По словам Панева, полностью завершить строительство в Зацени УКС планирует к середине 2019 года. У каждого хозяина квартиры здесь будет свой небольшой участок земли, а подъездные пути к домам уже сейчас вымощены плиткой. Да и вообще, от стройки УКСа выиграл и весь остальной квартал, убежден главный инженер.

— Мы развязали целый клубок проблем. Например, тут мы строим новую насосную станцию с двумя скважинами, которая обеспечит квартал водой с хорошим давлением. Построили также канализационную насосную станцию, плюс установили две новые трансформаторные подстанции. И мы даем всем возможность подключаться к этим сетям при дальнейшем развитии района.

«Нам выгодного строить с пятипроцентной рентабельностью»

Следующая стройка УКСа Центрального района находится на Грушевке — на пересечении Грушевской, Папанина и Щорса. Тут предприятие возводит два монолитно-каркасных дома на 550 квартир и паркинг на 510 машин. На это жилье вышло уже несколько проектных деклараций с ценами от 990 до почти 1400 долларов за «квадрат», а завершить строительство планируют к январю 2021 года.


В перспективе же нескольких лет стартует строительство еще одного интересного проекта УКСа — «Голландского квартала» на Нововиленской.

И все эти вышеперечисленные стройки — коммерческие. То есть в них не предполагается строительства для нуждающихся и льготников, которое ограничивает государственного застройщика 5% прибыли. Но Сергей Панев отмечает, что, возможно, двухсекционные коттеджи в Зацени все же задействуют под заселение многодетных.

— А вам оно надо? С ограничением-то прибыли в 5%.

— Нас это полностью устраивает. Мы и так находимся в Зацени в пределах пятипроцентной прибыли. Мы ее снизили, чтобы найти желающих строится.

Прибыльность же работ на Грушевке Сергей Панев называет коммерческой тайной.

— Выгодно ли нам строить с пятипроцентной рентабельностью? Скажу честно — выгодно. Но выгодно за счет объемов, ведь у нас штат сотрудников небольшой. Поэтому, если у нас строится 5−6 домов в год, то мы способны продержать свою организацию даже с ежемесячными выплатами премиальных.


Поэтому главный инженер не видит ничего страшного в строительстве для нуждающихся и многодетных. Главное — чтобы было что строить. Так, исключительно социальное жилье УКС в ближайшие годы будет возводить на месте частного сектора в районе пересечения Волгоградской и Суворова.

— Вместо 5 тысяч квадратных метров мы строим около 56 тысяч квадратных метров жилья для нуждающихся, в первую очередь многодетных, со всей инфраструктурой. В этом году планируем начать снос и расселение, в следующем — освоение.

В ближайшие годы УКС Центрального района также построит жилье на Нововиленской, 12, на Третьем земледельческом переулке, а также в квадрате улиц Орловской, Нововиленской, Щедрина и Старовиленского тракта. Кроме того, предприятие будет строить школу и детский сад в Новинках, плюс два садика в Лебяжьем. Сергей Панев добавляет, что средняя зарплата в организации около тысячи рублей, а текучка кадров — почти нулевая.


«Мы готовы браться за все»

Интересуемся, благодаря чему УКС Центрального района получает столько участков, причем даже в других районах города?

— Исключительно благодаря настойчивости команды, которая стучится во все двери. А еще мы уверены, что никогда нельзя подводить структуры или руководителей, которые доверили нам работу. Чтобы зарекомендовать себя, мы не убегаем от работы. От нас слово «нет» никогда не прозвучало и мы готовы браться за все. Мы не отказались и являемся заказчиком даже по сносу туалета по улице Филимонова, 7.

— Почему тогда этот объем не получает, например, УКС, который есть в Первомайском районе? Он что, не дружит с кем-то, не общается?

— Общаться надо, дружить надо, подводить нельзя и требовать работу надо. У нас нет позиции, чтобы ходить и спрашивать: а что вы можете предложить? Мы сами едем по городу и смотрим земельные участки. Мы тесно работаем с проектировщиками и приходим уже с конкретными проектными решениями. А кто стучит — тому и открывают.


— А насколько влияет на результат вхожесть руководителя УКСа в вышестоящие кабинеты?

— Это однозначно влияет. И несет большой процент успеха в достижении конечного результата. Но руководитель должен прийти с чем-то. И вот это «что-то» должно создаваться слаженной работой предприятия. Оно должно быть обосновано и экономически целесообразно. Не работа не ради работы должна быть, а работа ради цели.

— А что поменялось в коллективе с момента ухода Людмилы Князевой?

— Ничего не поменялось в плане структуры и управления. Поменялось лишь немного настроение людей. Не к работе настроение, а в общем.

***

Интервью записывалось в конце прошлой недели. А в понедельник, 25 февраля, УКС Центрального района возглавил выходец из УКСа Мингорисполкома Андрей Семащук.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря чему УКС Центрального района на волне, что они собираются строить и почему не считают низкой пятипроцентную рентабельность - в материале REALTY.TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соревнования для разработчиков пройдут 1-3 марта в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика