«Мы готовы браться за все». Как живет УКС Центрального района, который остался без директора

Недавно мы писали, что УКС Центрального района Минска остался без директора . Многие связывают это с ноябрьским разносом у Александра Лукашенко, после которого должности лишился даже председатель Мингорисполкома. Но в УКСе говорят, что эти события не повлияли на рабочий процесс и внутренние механизмы, которые были отлажены за время руководства Людмилы Князевой. Поэтому мы решили посмотреть, как обстоят дела на стройках организации и узнать, какое у нее будущее. Благодаря чему УКС Центрального района на волне, что они собираются строить и почему не считают низкой пятипроцентную рентабельность — в материале REALTY.TUT.BY.





Сейчас в Минске работает семь районных УКСов. Кто-то лучше, кто-то — хуже. И УКС Центрального района стабильно относится к первой группе. В последние годы предприятие активно строило жилье на Камайской, в Новинках, достраивало голубые многоэтажки в Лебяжьем, а также занималось возведением разных социальных объектов.

«В Зацени мы развязали клубок проблем»

Но один из самых интересных проектов застройщика — двухэтажные таунхаусы и коттеджи на восьми гектарах в респектабельной Зацени, которые продаются примерно по 1000—1200 долларов за «квадрат». Их начали строить в 2016 году, а сейчас работы уже на завершающей стадии.





Вот так выглядит один из индивидуальных коттеджей примерно на 140 квадратных метров с гаражом. Все шесть этих домов уже куплены.





















А это уже дом на две квартиры. Каждая из них (включая гараж) занимает площадь около тех же 140 «квадратов». Таких квартир в продаже осталось несколько.











Таунхаусы же представляют собой два восьмиквартирных и один пятиквартирный дом с гаражами. Площадь квартир — около 130 квадратных метров, включая гараж. Такое жилье тоже еще есть в продаже.





На этом же участке, но ближе к кольцевой, УКС строит двухсекционные дома с дополнительными гостиными вместо гаража. Проектные декларации на них пока не выходили.





Главный инженер организации Сергей Панев говорит, что в будни на стройке работает по 200−220 человек. В субботу — около ста, в воскресенье — вахтовики.

— В выходные иногда на стройку приходят люди, чтобы просто посмотреть. Строители идут им навстречу, приостанавливают работу, показывают объект. И таким образом у нас заключается примерно 10% договоров. Ведь люди видят — работа не стоит даже в выходные.

По словам Панева, полностью завершить строительство в Зацени УКС планирует к середине 2019 года. У каждого хозяина квартиры здесь будет свой небольшой участок земли, а подъездные пути к домам уже сейчас вымощены плиткой. Да и вообще, от стройки УКСа выиграл и весь остальной квартал, убежден главный инженер.

— Мы развязали целый клубок проблем. Например, тут мы строим новую насосную станцию с двумя скважинами, которая обеспечит квартал водой с хорошим давлением. Построили также канализационную насосную станцию, плюс установили две новые трансформаторные подстанции. И мы даем всем возможность подключаться к этим сетям при дальнейшем развитии района.

«Нам выгодного строить с пятипроцентной рентабельностью»

Следующая стройка УКСа Центрального района находится на Грушевке — на пересечении Грушевской, Папанина и Щорса. Тут предприятие возводит два монолитно-каркасных дома на 550 квартир и паркинг на 510 машин. На это жилье вышло уже несколько проектных деклараций с ценами от 990 до почти 1400 долларов за «квадрат», а завершить строительство планируют к январю 2021 года.





В перспективе же нескольких лет стартует строительство еще одного интересного проекта УКСа — «Голландского квартала» на Нововиленской.

И все эти вышеперечисленные стройки — коммерческие. То есть в них не предполагается строительства для нуждающихся и льготников, которое ограничивает государственного застройщика 5% прибыли. Но Сергей Панев отмечает, что, возможно, двухсекционные коттеджи в Зацени все же задействуют под заселение многодетных.

— А вам оно надо? С ограничением-то прибыли в 5%.

— Нас это полностью устраивает. Мы и так находимся в Зацени в пределах пятипроцентной прибыли. Мы ее снизили, чтобы найти желающих строится.

Прибыльность же работ на Грушевке Сергей Панев называет коммерческой тайной.

— Выгодно ли нам строить с пятипроцентной рентабельностью? Скажу честно — выгодно. Но выгодно за счет объемов, ведь у нас штат сотрудников небольшой. Поэтому, если у нас строится 5−6 домов в год, то мы способны продержать свою организацию даже с ежемесячными выплатами премиальных.





Поэтому главный инженер не видит ничего страшного в строительстве для нуждающихся и многодетных. Главное — чтобы было что строить. Так, исключительно социальное жилье УКС в ближайшие годы будет возводить на месте частного сектора в районе пересечения Волгоградской и Суворова.

— Вместо 5 тысяч квадратных метров мы строим около 56 тысяч квадратных метров жилья для нуждающихся, в первую очередь многодетных, со всей инфраструктурой. В этом году планируем начать снос и расселение, в следующем — освоение.

В ближайшие годы УКС Центрального района также построит жилье на Нововиленской, 12, на Третьем земледельческом переулке, а также в квадрате улиц Орловской, Нововиленской, Щедрина и Старовиленского тракта. Кроме того, предприятие будет строить школу и детский сад в Новинках, плюс два садика в Лебяжьем. Сергей Панев добавляет, что средняя зарплата в организации около тысячи рублей, а текучка кадров — почти нулевая.





«Мы готовы браться за все»

Интересуемся, благодаря чему УКС Центрального района получает столько участков, причем даже в других районах города?

— Исключительно благодаря настойчивости команды, которая стучится во все двери. А еще мы уверены, что никогда нельзя подводить структуры или руководителей, которые доверили нам работу. Чтобы зарекомендовать себя, мы не убегаем от работы. От нас слово «нет» никогда не прозвучало и мы готовы браться за все. Мы не отказались и являемся заказчиком даже по сносу туалета по улице Филимонова, 7.

— Почему тогда этот объем не получает, например, УКС, который есть в Первомайском районе? Он что, не дружит с кем-то, не общается?

— Общаться надо, дружить надо, подводить нельзя и требовать работу надо. У нас нет позиции, чтобы ходить и спрашивать: а что вы можете предложить? Мы сами едем по городу и смотрим земельные участки. Мы тесно работаем с проектировщиками и приходим уже с конкретными проектными решениями. А кто стучит — тому и открывают.





— А насколько влияет на результат вхожесть руководителя УКСа в вышестоящие кабинеты?

— Это однозначно влияет. И несет большой процент успеха в достижении конечного результата. Но руководитель должен прийти с чем-то. И вот это «что-то» должно создаваться слаженной работой предприятия. Оно должно быть обосновано и экономически целесообразно. Не работа не ради работы должна быть, а работа ради цели.

— А что поменялось в коллективе с момента ухода Людмилы Князевой?

— Ничего не поменялось в плане структуры и управления. Поменялось лишь немного настроение людей. Не к работе настроение, а в общем.

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Интервью записывалось в конце прошлой недели. А в понедельник, 25 февраля, УКС Центрального района возглавил выходец из УКСа Мингорисполкома Андрей Семащук.