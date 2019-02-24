Приговор Золотовой огласят 4 марта





Гособвинитель Юлия Харчейкина запросила для Марины Золотовой наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. базовых величин (25,5 тыс. руб, или 11,9 тыс. долларов).

По ее словам, Золотова "была достоверно осведомлена" о доступах сотрудников к платной подписке БелТА, "должна была и могла" заключить договор с агентством и "принять должные меры для воспрепятствования" доступа сотрудников, пишет interfax.by .

При этом прокурор попросила учесть степень общественной опасности преступления, а также то, что М.Золотова ранее не привлекалась к уголовной ответственности, у нее есть малолетний ребенок и были приняты меры к возмещению нанесенного ущерба. Обстоятельств, которые отягчали бы вину, не установлено.

Адвокат М.Золотовой Марина Воробьева в ходе прений в свою очередь отметила, что в действиях главреда tut.by нет состава уголовного преступления, и попросила ее оправдать. Защитник полагает, что выводы обвинения "абсурдны".

Она обратила внимание, что люди, которые проходили ранее обвиняемыми по данному делу, находились в жестком графике допросов. "Они не то что не имели возможности работать, они практически все время проводили в СК. Полагаю, именно это послужило причиной того, что они признали вину, и уголовное преследование было прекращено", - заметила адвокат.

По ее мнению, ответственность должна нести не Золотова, а те должностные лица, которые не запрещали передачу паролей третьим лицам и не следили, кто ими пользуется.

Сама М.Золотова, выступая с последним словом, снова заявила, что никогда не давала согласие на использование информации с платной подписки БелТА. "Никакой выгоды ни я, ни мои сотрудники не получали", - подчеркнула она.

Главред tut.by также обратила внимание на то, что, по сути, поводом для этого дела послужила прослушка ее разговора 19 марта 2018 года, после которого представители издательского дома "СБ. Беларусь Сегодня" обратились в БелТА, а впоследствии БелТА - в МВД.

"Что касается вреда для репутации БелТА – на мой взгляд, куда больше подорвал авторитет сам этот процесс. Он показал, насколько небрежно само агентство относится к защите информации", - заметила М.Золотова.

Как сообщалось, суд Заводского района Минска приступил к разбирательству по уголовному делу в отношении главного редактора портала tut.by М.Золотовой 12 февраля.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приговор Золотовой огласят 4 марта Гособвинитель Юлия Харчейкина запросила для Марины Золотовой наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. базовых величин (25,5 тыс. руб, или 11,9 тыс. долларов).

Марина Золотова осталась единственной обвиняемой по так называемому "делу БелТА". Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК Белоруссии (бездействие должностного лица). Санкции этой статьи предусматривают наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы.