ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕГФ наделила матч БГК - «Кристианстад» в Бресте статусом Match of the week

25.02.2019 15:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Европейская федерация гандбола наделила поединок 14-го тура Лиги чемпионов между брестским БГК имени Мешкова и шведским «Кристианстадом» статусом Match of the week, сообщает официальный сайт БГК.


Фото: bgk-meshkova.com

Матч пройдет 2 марта во Дворце спорта «Виктория» в Бресте и начнется в 19.30. Это будет заключительный для обеих команд поединок группового раунда, и в нем может решиться судьба последнего пропуска в плей-офф.

Match of the week — это престижная номинация ЕГФ, которая сопровождена повышенным интересом СМИ и болельщиков во всем гандбольном мире. БГК имени А.П. Мешкова уже дважды принимал в «Виктории» «Матч недели». В Бресте под престижной лигочемпионской вывеской уже гостили немецкий «Киль» и французский «Монпелье».


Фото: eurohandball.com

До финиша группового этапа БГК осталось провести один матч: 2 марта мешковцы дома примут шведский «Кристианстад».

Главными конкурентами брестчан в борьбе за путевку в плей-офф являются «Кристианстад» и «Монпелье».

«Монпелье» до финиша предстоит поединок с македонским «Вардаром» (в гостях).

По итогам групповой стадии в следующий этап из групп «А» и «В» выйдут по 6 лучших команд.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская федерация гандбола наделила поединок 14-го тура Лиги чемпионов между брестским БГК имени Мешкова и шведским «Кристианстадом» статусом Match of the week.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске выступит арт-группа «Беларусы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика