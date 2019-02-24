ЕГФ наделила матч БГК - «Кристианстад» в Бресте статусом Match of the week

Европейская федерация гандбола наделила поединок 14-го тура Лиги чемпионов между брестским БГК имени Мешкова и шведским «Кристианстадом» статусом Match of the week, сообщает официальный сайт БГК.



Фото: bgk-meshkova.com

Матч пройдет 2 марта во Дворце спорта «Виктория» в Бресте и начнется в 19.30. Это будет заключительный для обеих команд поединок группового раунда, и в нем может решиться судьба последнего пропуска в плей-офф.

Match of the week — это престижная номинация ЕГФ, которая сопровождена повышенным интересом СМИ и болельщиков во всем гандбольном мире. БГК имени А.П. Мешкова уже дважды принимал в «Виктории» «Матч недели». В Бресте под престижной лигочемпионской вывеской уже гостили немецкий «Киль» и французский «Монпелье».



Фото: eurohandball.com

До финиша группового этапа БГК осталось провести один матч: 2 марта мешковцы дома примут шведский «Кристианстад».

Главными конкурентами брестчан в борьбе за путевку в плей-офф являются «Кристианстад» и «Монпелье».

«Монпелье» до финиша предстоит поединок с македонским «Вардаром» (в гостях).

По итогам групповой стадии в следующий этап из групп «А» и «В» выйдут по 6 лучших команд.