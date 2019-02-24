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В а.г.Колядичи сотрудники ГАИ задержали мужчину, который перевозил в своем авто окрашенное дизельное топливо

25.02.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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20 февраля около 20:00 часов, в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения в а.г. Колядичи, инспектором отделения ГАИ Пружанского РОВД совместно с участковым инспектором милиции был остановлен водитель автомобиля марки «Фольксваген-Пассат».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63818.php

В а.г.Колядичи сотрудники ГАИ задержали мужчину, который перевозил в своем авто окрашенное дизельное топливо

Во время проверки документов инспектор заметил, что в багажном отделении автомобиля находятся канистры с окрашенным дизельным топливом и комбикорм. Однако документов, подтверждающих приобретение такого топлива, не оказалось. Сотрудниками ГАИ водитель был доставлен в Пружанский РОВД. Проводится проверка.

ГАИ напоминает приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

 
 
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  20 февраля около 20:00 часов, в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения в а.г. Колядичи, инспектором отделения ГАИ Пружанского РОВД...
 
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