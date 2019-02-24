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В а.г.Колядичи сотрудники ГАИ задержали мужчину, который перевозил в своем авто окрашенное дизельное топливо
25.02.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест
20 февраля около 20:00 часов, в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения в а.г. Колядичи, инспектором отделения
Во время проверки документов инспектор заметил, что в багажном отделении автомобиля находятся канистры с окрашенным дизельным топливом и комбикорм. Однако документов, подтверждающих приобретение такого топлива, не оказалось. Сотрудниками ГАИ водитель был доставлен в Пружанский РОВД. Проводится проверка.
ГАИ напоминает приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением
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В а.г.Колядичи сотрудники ГАИ задержали мужчину, который перевозил в своем авто окрашенное дизельное топливо
20 февраля около 20:00 часов, в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения в а.г. Колядичи, инспектором отделения ГАИ Пружанского РОВД...
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