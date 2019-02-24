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Изменяется маршрут следования автобуса №30
25.02.2019 15:38 — Разное | Виртуальный Брест
С 01.03.2019 г. изменяется маршрут следования автобуса №30 с прохождением по ул. Октябрьской Революции – Волгоградская – Луцкая – Проспект Республики и далее по существующему маршруту в прямом и обратном направлениях.
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МАРШРУТ № 30
«Завод «Газоаппарат» – Картодром»
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:23 7:59 9:45 12:01 13:47 15:31 17:13 19:36 21:16 22:52
Картодром 7:09 8:54 10:32 12:51 14:39 16:19 18:02 20:27 22:03
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С 01.03.2019 г. изменяется маршрут следования автобуса №30 с прохождением по ул. Октябрьской Революции – Волгоградская – Луцкая – Проспект Республики и далее по...
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