Президент Туркменистана устроил дрифт на Nissan 370Z

Президент Туркменистана​ Гурбангулы Бердымухамедов лично протестировал спорткар Nissan 370Z. Заезд состоялся во время посещения главой государства местного центра автоспорта МВД. Для проверки ходовых качеств автомобиля президент устроил на нем дрифт на гоночной трассе. Видеозапись заезда была опубликована на YouTube-канале « Хроники Туркменистана ».

Как сообщается на официальном сайте государственного информагентства « Туркменистан Сегодня », президент остался доволен поездкой на спорткаре. По его словам, в ближайшее время необходимо наладить связи и обмен опытом с этим автопроизводителем.

Помимо своих непосредственных обязанностей президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в свободное время нередко принимает участие в гонках. Главу государства на треке можно увидеть за рулем турецкой малолитражки Volkicar. В состязаниях по дрифту президент из раза в раз показывает лучшее время. Заднеприводный болид Volkicar оснащается мотоциклетным мотором 1,3 л с отдачей 115 лошадиных сил. Для более быстрой езды в личном гараже главы Туркменистана есть Bugatti Veyron стоимостью 1,7 млн долларов.

Кроме того, в прошлом году президент Туркменистана​ Гурбангулы Бердымухамедов самостоятельно собрал внедорожник на основе собственных чертежей во время посещения Центра автомобильного спорта. Для усиления болтового каркаса президент заново смонтировал некоторые части, а также поменял отдельные детали. Позже глава государства испытал этот автомобиль в тестовых заездах.