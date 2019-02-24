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Президент Туркменистана устроил дрифт на Nissan 370Z
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично протестировал спорткар Nissan 370Z. Заезд состоялся во время посещения главой государства местного центра автоспорта МВД. Для проверки ходовых качеств автомобиля президент устроил на нем дрифт на гоночной трассе. Видеозапись заезда была опубликована на YouTube-канале «
Как сообщается на официальном сайте государственного информагентства «
Помимо своих непосредственных обязанностей президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в свободное время нередко принимает участие в гонках. Главу государства на треке можно увидеть за рулем турецкой малолитражки Volkicar. В состязаниях по дрифту президент из раза в раз показывает лучшее время. Заднеприводный болид Volkicar оснащается мотоциклетным мотором 1,3 л с отдачей 115 лошадиных сил. Для более быстрой езды в личном гараже главы Туркменистана есть Bugatti Veyron стоимостью 1,7 млн долларов.
Кроме того, в прошлом году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил заезд на спорткаре Nissan 370Z и распорядился наладить связи с японским автопроизводителем.
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