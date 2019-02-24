ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Туркменистана устроил дрифт на Nissan 370Z

25.02.2019 15:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Туркменистана​ Гурбангулы Бердымухамедов лично протестировал спорткар Nissan 370Z. Заезд состоялся во время посещения главой государства местного центра автоспорта МВД. Для проверки ходовых качеств автомобиля президент устроил на нем дрифт на гоночной трассе. Видеозапись заезда была опубликована на YouTube-канале «Хроники Туркменистана».

Как сообщается на официальном сайте государственного информагентства «Туркменистан Сегодня», президент остался доволен поездкой на спорткаре. По его словам, в ближайшее время необходимо наладить связи и обмен опытом с этим автопроизводителем.

Помимо своих непосредственных обязанностей президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в свободное время нередко принимает участие в гонках. Главу государства на треке можно увидеть за рулем турецкой малолитражки Volkicar. В состязаниях по дрифту президент из раза в раз показывает лучшее время. Заднеприводный болид Volkicar оснащается мотоциклетным мотором 1,3 л с отдачей 115 лошадиных сил. Для более быстрой езды в личном гараже главы Туркменистана есть Bugatti Veyron стоимостью 1,7 млн долларов.

Кроме того, в прошлом году президент Туркменистана​ Гурбангулы Бердымухамедов самостоятельно собрал внедорожник на основе собственных чертежей во время посещения Центра автомобильного спорта. Для усиления болтового каркаса президент заново смонтировал некоторые части, а также поменял отдельные детали. Позже глава государства испытал этот автомобиль в тестовых заездах.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил заезд на спорткаре Nissan 370Z и распорядился наладить связи с японским автопроизводителем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Будущее СМИ зависит от их конвергентности — Петришенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика