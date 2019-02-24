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Под Бобруйском Volvo опрокинулась на крышу: водитель погиб
Водитель погиб при опрокидывании автомобиля вблизи деревни Осово Бобруйского района.
Авария произошла 24 февраля в период времени с 01.00 до 06.00. «38-летний местный житель ехал на Volvo по трассе Ясень — Каменка — Осово — Горбацевичи. На 6-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось на крышу», — сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.
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Авария произошла 24 февраля в период времени с 01.00 до 06.00.
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