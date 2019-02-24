Под Бобруйском Volvo опрокинулась на крышу: водитель погиб

Водитель погиб при опрокидывании автомобиля вблизи деревни Осово Бобруйского района.





Авария произошла 24 февраля в период времени с 01.00 до 06.00. «38-летний местный житель ехал на Volvo по трассе Ясень — Каменка — Осово — Горбацевичи. На 6-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось на крышу», — сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.