Резидента ПВТ ID Finance назвали одной из самых перспективных компаний в сфере цифровых финансов





Инвестиционная компания GP Bullhound назвала ID Finance среди 24 самых многообещающих компаний в сфере цифровых финансовых услуг, за которыми надо следить в 2019 году.

Британская инвестиционная компания GP Bullhound опубликовала доклад «Технологические прогнозы: тенденции и инновации, определяющие мировой технологический сектор в 2019 году», в котором упомянула резидента беларусского ПВТ ID Finance среди 24 самых перспективных компаний в сфере цифровых финансов, пишет reform.by .

«ID Finance – компания-пионер рынка финансовых технологий, предлагающая цифровой доступ к банковским услугам в областях, где недоступны традиционные методы. ID Finance разработала собственные скоринговые модели для определения рисков клиетов, что дает ей технологическое преимущество по сравнению с более крупными банками», – говорится в докладе.

ID Finance – международная компания с офисом разработки в Минске, созданная в 2012 году. Компания специализируется на финансовых технологиях, кредитном скоринге и data science, фокусируясь на развивающихся рынках.