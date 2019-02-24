ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Резидента ПВТ ID Finance назвали одной из самых перспективных компаний в сфере цифровых финансов

25.02.2019 15:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Резидента ПВТ ID Finance назвали одной из самых перспективных компаний в сфере цифровых финансов

Инвестиционная компания GP Bullhound назвала ID Finance среди 24 самых многообещающих компаний в сфере цифровых финансовых услуг, за которыми надо следить в 2019 году.

Британская инвестиционная компания GP Bullhound опубликовала доклад «Технологические прогнозы: тенденции и инновации, определяющие мировой технологический сектор в 2019 году», в котором упомянула резидента беларусского ПВТ ID Finance среди 24 самых перспективных компаний в сфере цифровых финансов, пишет reform.by.

«ID Finance – компания-пионер рынка финансовых технологий, предлагающая цифровой доступ к банковским услугам в областях, где недоступны традиционные методы. ID Finance разработала собственные скоринговые модели для определения рисков клиетов, что дает ей технологическое преимущество по сравнению с более крупными банками», – говорится в докладе.

ID Finance – международная компания с офисом разработки в Минске, созданная в 2012 году. Компания специализируется на финансовых технологиях, кредитном скоринге и data science, фокусируясь на развивающихся рынках.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инвестиционная компания GP Bullhound назвала ID Finance среди 24 самых многообещающих компаний в сфере цифровых финансовых услуг, за которыми надо следить в 2019 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Корсике продолжают тушить лесные пожары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика