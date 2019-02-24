Когда в вашей машине лопается колесо — вы заменяете его запаской. Но что делать, если ее нет, а передвинуть авто нужно? В российском Прокопьевске нашли нестандартное решение: вместо колеса приделали… бревно. Автобус вполне успешно двигался по дороге (правда, на буксире), из-под бревна шел дым, а местная ГИБДД заявила, что ПДД в этом случае никто не нарушил.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дымящееся бревно вместо колеса: в России на видео попал необычный автобус Удивительное рядом.