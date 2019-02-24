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Дымящееся бревно вместо колеса: в России на видео попал необычный автобус

25.02.2019 15:35 — Разное | Tut.by  
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Когда в вашей машине лопается колесо — вы заменяете его запаской. Но что делать, если ее нет, а передвинуть авто нужно? В российском Прокопьевске нашли нестандартное решение: вместо колеса приделали… бревно. Автобус вполне успешно двигался по дороге (правда, на буксире), из-под бревна шел дым, а местная ГИБДД заявила, что ПДД в этом случае никто не нарушил.

 
 
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