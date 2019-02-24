Беларусь передает ВС Сербии четыре самолета МиГ-29 в рамках военно-технической помощи

Беларусь передала Вооруженным силам Сербии четыре самолета МиГ-29 в рамках военно-технической помощи. Самолеты отремонтируют на белорусском предприятии и в течение полутора лет фактически передадут сербской стороне.

"Мы получили четыре МиГ-29, которые теперь являются частью ВВС Сербии. Также между нашими странами есть ряд военно-экономических проектов. Мы заинтересованы в определенных технологиях, которыми владеет Беларусь, но и нам есть что предложить - продукцию сербской оборонной промышленности. Наши армии проводят совместные обучающие мероприятия. В этом мы принимаем белорусско-сербско-российские учения "Славянское братство", - сказал глава минобороны Сербии Александр Вулин в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в понедельник в Барановичах.

А.Вулина цитирует агентство БелТА.

По запросу ВС Сербии белорусское ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" проведет ремонт переданных самолетов. На выполнение заказа потребуется от года до полутора лет в зависимости от объема модернизации. В основном будут модернизированы навигационная система, возможно обновление систем вооружения, радиоэлектронной защиты самолета.

"Уверен, что усовершенствованные на белорусском предприятии МиГ послужат надежным щитом и гарантом независимости и безопасности Сербии", - заявил председатель Госкомвоенпрома Беларуси Роман Головченко.

"Контакты Беларуси и Сербии интенсивно развиваются, между оборонными ведомствами налажен обмен опытом по большому спектру деятельности. Мы, военные, готовы способствовать укреплению обороноспособности братской для нас страны. Передаем самолеты МиГ-29 с пожеланием, чтобы они поднимались в небо только в ходе учений и торжественных мероприятий", - сказал в ходе церемонии первый заместитель начальника вооружения ВС Беларуси Андрей Федин.