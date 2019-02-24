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Минский метрополитен хочет ужесточить контроль за несанкционированной торговлей у станций метро

25.02.2019 14:34 — Разное | Интерфакс  
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Минский метрополитен хочет ужесточить контроль за несанкционированной торговлей в подземных пешеходных переходах, прилегающих к станциям метро, сообщили в службе информации прокуратуры Минска.

Данный вопрос был рассмотрен на организованном метрополитеном совещании.

"В ходе совещания его участники отметили, что несанкционированная торговля в подземных переходах способна создать дополнительные препятствия службам в случае реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах метрополитена и прилегающих к ним территориях", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Кроме того, "обоснованные вопросы есть и к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при реализации продуктов питания таким способом", полагают там.

Как проинформировали в прокуратуре, представитель надзорного органа столицы предложил Минскому метрополитену информировать об этой проблеме Минский горисполком, "чтобы выработать общие профилактические меры и не допустить несанкционированную торговлю".

Участники совещания также рассмотрели возможность создания мобильных рейдовых групп из сотрудников местных исполнительных и распорядительных, налоговых органов и иных, организаций, "наладить взаимодействие между ними и организовать оперативный обмен информацией".

Прокуратура также предложила включить в состав рейдовых групп сотрудников столичной милиции и в целом указала  на необходимость "более интенсивного патрулирования сотрудниками ОВД территорий возле объектов метрополитена".

 
Теги: Минск
 
 
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Минский метрополитен хочет ужесточить контроль за несанкционированной торговлей в подземных пешеходных переходах, прилегающих к станциям метро, сообщили в...
 
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