Чистый убыток ЗАО "БеСТ" (бренд life:), дочерняя компания Turkcell в Беларуси) в 2018 году составил Br37 млн, сократившись по сравнению с 2017 годом на 11,9%, сказано в сообщении компании.

Выручка компании по результатам 2018 года составила Br124,9 млн, увеличившись на 11,7% в основном за счет предоставления мобильного интернета, цифровых сервисов и продажи мобильных устройств.

Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) увеличился более чем в 5 раз до Br27,9 млн "за счет позитивного эффекта от применения новых стандартов международной финансовой отчетности", - сказано в сообщении. Аналитический показатель финансовой эффективности EBITDA margin вырос на 18,5 процентных пункта и составил 22,3%.

Капитальные инвестиции (CAPEX) по итогам 2018 года составили Br9,1 млн, в четвертом квартале - Br1,6 млн. Общее количество абонентов в сети life:) осталось на уровне 1,6 млн пользователей.

"Финансовые и операционные показатели работы life:) в 2018 году - это свидетельство большого доверия наших абонентов. Для нас это был успешный год. Мы продолжаем развивать сеть 4G, что способствует росту потребления услуг передачи данных и цифровых сервисов. Среднемесячное потребление трафика в четвертом квартале 2018 года увеличилось на 70% до 5,9 ГБ на пользователя мобильным интернетом благодаря запуску новых цифровых сервисов и услуг, и росту доли абонентов, пользующихся ими на постоянной основе", - прокомментировал итоги года и.о. генерального директора life:) Эрдал Яйла.

ЗАО "БеСТ" зарегистрировано в ноябре 2004 года и является одним из трех операторов мобильной связи, действующих в Беларуси. В июле 2008 года турецкая телекоммуникационная компания Turkcell купила у государства 80% акций компании за $600 млн.